Контрабандные сигареты из Эстонии привели российского таможенника на скамью подсудимых

Северо-Западная транспортная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста Шумилкино. Ему грозит до 4 лет реального срока.

Как сообщает пресс-служба ведомства 29 апреля, по версии следствия, таможенник в 2019 году сознательно не стал проверять в зоне контроля два грузовых автомобиля с сигаретами (в количестве более 173 тысяч блоков) из Эстонии. В декларации же было указано, что груз в машинах — обувь.