Контрабандные сигареты из Эстонии привели российского таможенника на скамью подсудимых
Сотрудник российской таможни оказался в суде из-за сигарет, провезенных из Эстонии под видом обуви, сообщает портал Фонтанка.
Сотрудник российской таможни оказался в суде из-за сигарет, провезенных из Эстонии под видом обуви, сообщает портал Фонтанка.
Северо-Западная транспортная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста Шумилкино. Ему грозит до 4 лет реального срока.
Как сообщает пресс-служба ведомства 29 апреля, по версии следствия, таможенник в 2019 году сознательно не стал проверять в зоне контроля два грузовых автомобиля с сигаретами (в количестве более 173 тысяч блоков) из Эстонии. В декларации же было указано, что груз в машинах — обувь.
Таким образом, бюджет лишился таможенных платежей на общую сумму более 128 млн рублей. Само преступление выявили в результате межгосударственного взаимодействия таможенных органов России и Эстонии.
Уголовное дело Транспортная прокуратура направила в Печорский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.