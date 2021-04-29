C понедельника на контактное обучение вернутся начальные, а также 9 и 12 классы
Правительство в четверг одобрило распоряжение, разрешающее с 3 мая наряду с учениками начальных классов контактное обучение также учащимся 9 и 12 классов.
Правительство в четверг одобрило распоряжение, разрешающее с 3 мая наряду с учениками начальных классов контактное обучение также учащимся 9 и 12 классов.
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что контактное обучение разрешено также учащимся профессиональных учебных заведений, сдающим в нынешнем году государственные экзамены. Занятия должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности, касающихся COVID-19.
Изменение позволит выпускникам основных школ, гимназий и профессиональных учебных заведений лучше подготовиться к окончанию школы. Учащиеся получат возможность под руководством учителя восполнить пробелы, возникшие при дистанционном обучении, что важно для продолжения обучения на следующем уровне.
Учебным заведениям предоставлено решать, как проводить занятия, следует оценить необходимость контактного обучения для учащихся выпускных классов и исходя из этого организовать контактное обучение. При вынесении решения об организации учебного процесса следует учитывать меры предосторожности, необходимые для предупреждения распространения вируса.