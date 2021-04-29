Завтра в школы вернутся начальные, а также 9 и 12 классы

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что контактное обучение разрешено также учащимся профессиональных учебных заведений, сдающим в нынешнем году государственные экзамены. Занятия должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности, касающихся COVID-19.

Изменение позволит выпускникам основных школ, гимназий и профессиональных учебных заведений лучше подготовиться к окончанию школы. Учащиеся получат возможность под руководством учителя восполнить пробелы, возникшие при дистанционном обучении, что важно для продолжения обучения на следующем уровне.