Организатор празднования Дня Победы в Нарве присоединилась к фракции EKRE
К фракции Консервативной народной партии Эстонии в Нарвском городском собрании сегодня присоединились еще два депутата - Илья Федоров и Лариса Оленина, которая до смены власти была заместителем председателя горсобрания. Лариса Оленина фактически заявила о травле ее новой властью и политически мотивированном увольнении. Заявление совпало по времени с приездом в Нарву председателя партии EKRE Мартина Хельме, который встретился в приграничном городе со своими сторонниками и дал пресс-конференцию.