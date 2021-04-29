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  • Организатор празднования Дня Победы в Нарве присоединилась к фракции EKRE

Организатор празднования Дня Победы в Нарве присоединилась к фракции EKRE

9 мая 2018 года в Нарве. Во главе колонны идут руководители города, в том числе Лариса Оленина, которая много лет является главным организатором празднования Дня Победы. ФОТО: Николай Андреев

К фракции Консервативной народной партии Эстонии в Нарвском городском собрании сегодня присоединились еще два депутата - Илья Федоров и Лариса Оленина, которая до смены власти была заместителем председателя горсобрания. Лариса Оленина фактически заявила о травле ее новой властью и политически мотивированном увольнении. Заявление совпало по времени с приездом в Нарву председателя партии EKRE Мартина Хельме, который встретился в приграничном городе со своими сторонниками и дал пресс-конференцию.

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Сама Лариса Оленина объяснила свое решение так:

“Я сегодня вступаю во фракцию EKRE, потому что хочу поддержать в горсобрании сохранение тех добрых консервативных принципов, на которых строилась вся работа горсобрания, когда депутаты уважали разные точки зрения, когда члены городского собрания, независимо от того, в какой они были фракции, уважительно относились друг к другу.

Мне не нравится та “демократия”, которая появилась у нас в зале с приходом в зал фракции Meie Narva, суть которой свелась к написанию доносов в КаПо. Я могу так утверждать, потому что в КаПо отвечала на те же самые вопросы, которые...

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