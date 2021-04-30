Кристина Каллас: то, что государство отнимет у кружков, придется взять из кармана родителей

– А почему зарплаты госчиновников превратились еще в одну священную корову?

– Честно скажу, что не знаю. У меня нет ответа на вопрос, почему у политиков нет моральной ответственности перед обществом. Я этого не понимаю.

– Чем чревата экономия на кружках по интересам? Насколько сильно ударит данное решение по семьям с низкими доходами?

– Это последнее, что нужно было резать. Мне трудно понять такое решение. Система кружков по интересам может просто рухнуть. И это без учета того, что в период кризиса прибыль кружков очень нестабильна: занятия отменяются, родители отказываются платить. Это просто несправедливо!

Кроме того, если государство не финансирует кружки, недостающие деньги придется взять из кармана родителей. 37

А возможности родителей не безграничны. Особенно трудно придется семьям, которые живут вне «золотого кольца» вокруг Таллинна и вне Тарту.

– Может ли так случиться, что парламент не одобрит бюджетную стратегию? Недовольные ведь были даже внутри коалиции. Или же Рийгикогу у нас штампует все решения подряд?

– К сожалею, поскольку под бюджетной стратегией уже есть подписи коалиции, то она в парламенте пройдет.

– То есть, парламент – резиновая печать правительства?

– К сожалению, похоже на то. Отдельных голосов несогласных коалиционных политиков будет недостаточно.

Меня настораживает и сокращение инвестиций по многим направлениям, в том числе в развитие школьной сети. Чем дальше человек живет от Таллинна, тем больше он будет страдать.

К сожалению, мы возвращаемся в тот период правления Партии реформ, когда государством управляют на основе таблицы Excel и не видят дальше собственного носа, то есть дальше Таллинна. 37

– Почему внеочередное повышение пенсий на 20 евро и решение об освобождении средней пенсии от налогов выпадают исключительно на предвыборный (23-й!) год?

– Я рада, что пенсии повышаются и их освобождают от налогов! Однако, действительно, ряд шагов выпадает на предвыборный год, когда правительство сможет об этом отчитаться. Мне остается только разводить руками и удивляться тому, насколько цинично у нас принимаются такие решения.

– А насколько обоснована отмена льгот по жилищным кредитам?

– Решение принято без предварительного анализа влияния на население. Фактом остается то, что все льготы по подоходному налогу – в пользу более обеспеченных людей. Например, при низкой зарплате в 500 евро люди не платят подоходный налог, но они и не получают возвраты за кружки по интересам для своих детей. А более обеспеченные люди платят налоги с зарплаты и получают обратно подоходный налог за детские кружки.

То есть, наша система возврата подоходного налога до сих пор заточена на богатых. 37

– Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус предлагает начать повышать доходную базу за счет приватизация госпредприятий. Принесет ли это доходы в нынешней ситуации?