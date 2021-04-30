Кристина Каллас: то, что государство отнимет у кружков, придется взять из кармана родителей
- Неуместно сокращать госрасходы, когда население беднеет
- Пора по примеру США провести инвентаризацию расходов, в т.ч. на госбезопасность
- Реформисты управляют по таблице Excel и не видят дальше Таллинна
- Система возврата подоходного налога до сих пор заточена на богатых
«Жить не по средствам долго не удастся!» – заявили министры Партии реформ, комментируя бюджетные сокращения на ближайшие четыре года. Можно ли жить по средствам, не ударяя по самым незащищенным слоям населения?