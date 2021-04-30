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  • Rus.Postimees.ee
  • Кристина Каллас: то, что государство отнимет у кружков, придется взять из кармана родителей
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Кристина Каллас: то, что государство отнимет у кружков, придется взять из кармана родителей

  • Неуместно сокращать госрасходы, когда население беднеет
  • Пора по примеру США провести инвентаризацию расходов, в т.ч. на госбезопасность
  • Реформисты управляют по таблице Excel и не видят дальше Таллинна
  • Система возврата подоходного налога до сих пор заточена на богатых

«Жить не по средствам долго не удастся!» – заявили министры Партии реформ, комментируя бюджетные сокращения на ближайшие четыре года. Можно ли жить по средствам, не ударяя по самым незащищенным слоям населения?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас.

Выдержки из беседы:

– Утвержденная накануне бюджетная стратегия (RES) на ближайшие четыре года попала под шквал критики. Почему? Вы считаете, что Эстонии нужно и дальше набирать долги?

– Долги и кредиты, взятые предыдущим правительством, у нас уже есть. Вопрос в том, куда уходят эти деньги. У нашей партии очень много претензий относительно того, на что их тратят. С другой стороны, правительство срезает расходы там, где их вообще нельзя урезать, ударяя по самым уязвимым группам населения.

Урезать расходы в год кризиса и в последующий период восстановления – это принципиально неправильная позиция. Большинство стран, в том числе члены еврозоны, делают наоборот: добавляют и инвестируют.

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В трудные времена нужно вливать деньги в рабочие места, поддерживать население. Мы же видим, как растет нужда в продуктовых пакетах – и в южной Эстонии, и на северо-востоке страны. Пенсионерам не хватает средств на самые элементарные нужды. В такой ситуации говорить о сокращении госрасходов – абсолютно неуместно.

– Можно ли верить в слова министра финансов о том, что сокращение расходов станет некой защитой от повышения налогов?

– Это политтехнологические уловки. Стандартное объяснение сокращению расходов.

– Нужно ли спасать неэффективные предприятия? Почему врачи и учителя должны кормить из своих зарплат владельцев отелей и турфирм?

– Здесь есть несколько аспектов. Один из них – моральный. Что считать справедливым, а что – нет? Почему сокращают расходы на кружки, но при этом никто не покушается на финансирование партий из госбюджета? Давайте начинать с себя! Я имею в виду льготы для парламентариев, повышение зарплат высших госчиновников.

– Заявления о невозможности их сократить выглядят издевательством над народом, не так ли?

– Да, конечно. Почему финансовая поддержка партий не сократилась ни на копейку? При этом детям поддержку урезают. Это вопрос морального выбора.

Другой вопрос – куда вообще тратятся деньги? Вот мы как создали структуру госбюджета в 92-м году, так ни разу и не делали фундаментального пересмотра этой структуры. Мы даже не знаем сегодня, на что конкретно уходят наши деньги.

Эстонии нужна фундаментальная инвентаризация госбюджета. Поверьте мне, мы найдем статьи для экономии. И даже удивимся, что кое-что до сих финансируем.

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– Например?

– Могу привести только пример США. Там пару лет назад провели инвентаризацию расходов на госбезопасность и нашли 23 миллиарда долларов, которые тратились впустую. Решения были приняты в 50-60-е годы, и деньги тратились по инерции, хотя необходимость в этом уже давно исчезла.

В Эстонии не делали такую инвентаризацию уже 30 лет. Настало время! Тем более, когда денег не хватает.

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– Вы уверены, что сфера госбезопасности Эстонии подлежит такой инвентаризации?

– Все сферы нуждаются в инвентаризации.

– А почему зарплаты госчиновников превратились еще в одну священную корову?

– Честно скажу, что не знаю. У меня нет ответа на вопрос, почему у политиков нет моральной ответственности перед обществом. Я этого не понимаю.

– Чем чревата экономия на кружках по интересам? Насколько сильно ударит данное решение по семьям с низкими доходами?

– Это последнее, что нужно было резать. Мне трудно понять такое решение. Система кружков по интересам может просто рухнуть. И это без учета того, что в период кризиса прибыль кружков очень нестабильна: занятия отменяются, родители отказываются платить. Это просто несправедливо!

Кроме того, если государство не финансирует кружки, недостающие деньги придется взять из кармана родителей.

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А возможности родителей не безграничны. Особенно трудно придется семьям, которые живут вне «золотого кольца» вокруг Таллинна и вне Тарту.

– Может ли так случиться, что парламент не одобрит бюджетную стратегию? Недовольные ведь были даже внутри коалиции. Или же Рийгикогу у нас штампует все решения подряд?

– К сожалею, поскольку под бюджетной стратегией уже есть подписи коалиции, то она в парламенте пройдет.

– То есть, парламент – резиновая печать правительства?

– К сожалению, похоже на то. Отдельных голосов несогласных коалиционных политиков будет недостаточно.

Меня настораживает и сокращение инвестиций по многим направлениям, в том числе в развитие школьной сети. Чем дальше человек живет от Таллинна, тем больше он будет страдать.

К сожалению, мы возвращаемся в тот период правления Партии реформ, когда государством управляют на основе таблицы Excel и не видят дальше собственного носа, то есть дальше Таллинна.

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– Почему внеочередное повышение пенсий на 20 евро и решение об освобождении средней пенсии от налогов выпадают исключительно на предвыборный (23-й!) год?

– Я рада, что пенсии повышаются и их освобождают от налогов! Однако, действительно, ряд шагов выпадает на предвыборный год, когда правительство сможет об этом отчитаться. Мне остается только разводить руками и удивляться тому, насколько цинично у нас принимаются такие решения.

– А насколько обоснована отмена льгот по жилищным кредитам?

– Решение принято без предварительного анализа влияния на население. Фактом остается то, что все льготы по подоходному налогу – в пользу более обеспеченных людей. Например, при низкой зарплате в 500 евро люди не платят подоходный налог, но они и не получают возвраты за кружки по интересам для своих детей. А более обеспеченные люди платят налоги с зарплаты и получают обратно подоходный налог за детские кружки.

То есть, наша система возврата подоходного налога до сих пор заточена на богатых.

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– Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус предлагает начать повышать доходную базу за счет приватизация госпредприятий. Принесет ли это доходы в нынешней ситуации?

– Этот план – не новый, его просто вынули из ящика. Конечно, есть надежда на получение прибыли от продажи этих предприятий. В любом случае это будет только одноразовый доход для бюджета. Сейчас же правительство регулярно вынимает из этих предприятий дивиденды. Здесь нужно будет многое взвесить.

– Научил ли политиков чему-то неудачный опыт приватизации Eesti Raudtee? Как известно, позже железную дорогу пришлось выкупать обратно втридорога, и всё это за деньги налогоплательщиков…

– Вот тут мы уже касаемся темы ответственности госчиновников за совершенные ошибки. В Эстонии не предусмотрена ответственность за большие финансовые проколы. Убеждена, что необходимо ввести политическую и административную ответственность.

Иначе отказ от политической ответственности скоро станет нормой жизни.

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У нас были времена, когда министры подавали в отставку за проступки своих подчиненных, например, за растрату средств фонда «Капитал культуры» в казино. Когда-то министр Лиги ушел в отставку за свои резонансные высказывания в Facebook. Сегодня, даже не знаю, что должно произойти, чтобы министр ушел в отставку, взяв на себя политическую ответственность за ситуацию.

За последние 5-6 лет политическая культура в Эстонии намного упала. Думаю, что сегодня ни один министр за свои слова, по сути, не отвечает.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: на детских кружках сэкономим, но доходы чиновников сохраним? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ФОТО: Remo Tõnismäe
  • Утвержденная накануне бюджетная стратегии (RES) попала под шквал критики. Почему? Неужели нужно набирать долги?
  • Можно ли рассматривать сокращение расходов как некую гарантию от повышения налогов?
  • Нужно ли спасать неэффективные предприятия? Почему врачи и учителя должны кормить из своих зарплат владельцев отелей и турфирм? 
  • Чем чревата экономия на кружках по интересам? Насколько сильно ударит данное решение по семьям с низкими доходами?
  • Почему внеочередное повышение пенсий и решение об освобождении средней пенсии от налогов выпадают исключительно на предвыборный год?
  • За счет чего повышать доходную базу? Стоит ли рассчитывать, что приватизация госпредприятий принесет доходы в нынешней ситуации?
  • Научил ли политиков чему-то неудачный опыт продажи Эстонской железной дороги, которую позже пришлось выкупать обратно втридорога?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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