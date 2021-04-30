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  • Участие в акции протеста дорого обошлось известной эстонской виолончелистке

Участие в акции протеста дорого обошлось известной эстонской виолончелистке

Kuuuurija vene keeles, Silvia Ilves ФОТО: Pilt videost

Участие в акции протеста на площади Вабадузе несколько недель назад перевернуло с ног на голову жизнь известной эстонской виолончелистки Сильвии Ильвес.

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После 11 апреля в интернете подобно лесному пожару начало распространяться видео, снятое на площади Вабадузе в Таллинне, на котором Сильвия совершенно выходит из себя.

Именно из-за этого видео жизнь Сильвии внезапно перевернулась: организатор концертов отменил ее давно запланированный летний тур, а симфонический оркестр ERSO и вовсе расторг контракт с Сильвией.

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