Участие в акции протеста дорого обошлось известной эстонской виолончелистке
Участие в акции протеста на площади Вабадузе несколько недель назад перевернуло с ног на голову жизнь известной эстонской виолончелистки Сильвии Ильвес.
Участие в акции протеста на площади Вабадузе несколько недель назад перевернуло с ног на голову жизнь известной эстонской виолончелистки Сильвии Ильвес.
После 11 апреля в интернете подобно лесному пожару начало распространяться видео, снятое на площади Вабадузе в Таллинне, на котором Сильвия совершенно выходит из себя.