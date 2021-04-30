Пьяный водитель Audi протаранил дом
Сегодня рано утром около пяти часов произошла авария на перекрестке Яама-Пуйестеэ в Тарту, где Audi, двигавшийся с большой скоростью, влетел в дом.
Сегодня рано утром около пяти часов произошла авария на перекрестке Яама-Пуйестеэ в Тарту, где Audi, двигавшийся с большой скоростью, влетел в дом.
Машина двигалась по улице Пуйестеэ в сторону Аннелинна, когда водитель потерял управление на изгибе дороге вправо, машина пошла в боковой занос и на большой скорости пролетала через островок безопасности, пока не врезалась в деревянный дом. Пострадала стена дома, за которой живут молодые люди, но, к счастью, спальня находится с другой стороны дома. Никто не пострадал, однако все здорово испугались.
Скорость Audi была вероятно столь велика, что по дому пошла большая трещина, от удара была оторвана дверь, находившаяся чуть дальше от этого места. За рулем легкового автомобиля находился пьяный молодой человек, на пассажирском сидении рядом с ним находилась женщина. Речь идет о гражданах другого государства. Поначалу подуть в трубочку у них не получилось, поэтому водитель был доставлен на экспертизу.