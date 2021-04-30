Пьяный водитель Audi протаранил дом

Машина двигалась по улице Пуйестеэ в сторону Аннелинна, когда водитель потерял управление на изгибе дороге вправо, машина пошла в боковой занос и на большой скорости пролетала через островок безопасности, пока не врезалась в деревянный дом. Пострадала стена дома, за которой живут молодые люди, но, к счастью, спальня находится с другой стороны дома. Никто не пострадал, однако все здорово испугались.