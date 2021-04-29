Фото ⟩ Продается дом в Провансе? Ничего подобного - в Нымме

Выставленный на продажу четырехэтажный дом расположен неподалеку от болота Пяэскюла и тропы здоровья Ильмаризе. По данным Строительного регистра, это - отдельно стоящий дом, но на самом деле это часть парного дома, построенного в 2002 году.

Ныммеский дом в средиземноморском стиле. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся прихожая, кладовая и котельная, туалет, гардеробная, душевая и баня. На втором этаже - гостиная, кухня-столовая открытой планировки и туалет. Из гостиной можно выйти на небольшой балкон во французском стиле.

Ныммеский дом в средиземноморском стиле. ФОТО: KV.EE

На третьем этаже красивого дома вы найдете две спальни, одну небольшую комнату и ванную. На верхнем этаже дома расположены спальня и кабинет. Последний серьезный ремонт в доме проводился в 2015 и 2020 годах.

Ныммеский дом в средиземноморском стиле. ФОТО: KV.EE