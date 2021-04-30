Туристическим компаниям Эстонии рекомендуют оказывать путешествующим более эффективную помощь

По словам члена правления ETFL Сигрид Таммес, союз настоятельно рекомендует всем компаниям, занимающимся продажей и организацией туров, еще понятнее, детальнее и при необходимости неоднократно объяснять туристам, каковы их обязанности перед поездкой, во время и после нее.

«Мы видим, что все турагентства и туроператоры могли бы более тщательно подходить к информированию клиентов на всех этапах поездки. На сегодняшний день простых ссылок на правила и требования недостаточно – слишком велик поток информации. Предприятиям, занимающимся продажей туров, следует отдельно обращать внимание клиентов на важные пункты. Напоминать им, что заполнять декларацию здоровья для пересекающих границу следует именно онлайн, как важно сдать анализ сразу по возвращении и, что самое главное, что они должны придерживаться правил самоизоляции, пока не получат отрицательный результат», – рассказала Таммес.

По словам Таммес, длинная очередь на тестирование на коронавирус не должна быть препятствием для человека, возвращающегося из поездки. Люди должны понимать, что в нынешних обстоятельствах обязательства, которые они возложили на себя, решив отправиться в путешествие, не снимаются после возвращения домой.

«Более того, отрицательный результат первого теста также не означает, что человек может прервать самоизоляцию, – подчеркнула Таммес. – К обязательному карантину нужно относиться со всей серьезностью, поскольку недавние случаи показали, что распространителями вируса становились именно заразившиеся в поездке люди, недостаточно долго соблюдавшие самоизоляцию».

«Многие туристические предприятия полагаются не только на персональное общение, но уже создали системы, автоматически рассылающие клиентам сообщения и инструкции во время поездки и после нее. Важно, чтобы подобным дополнительным информированием занимались все туристические компании. Только так мы сможем обеспечить низкий уровень ввоза вируса в страну и, благодаря этому продолжать предлагать отпускные туры», – добавила представитель Союза туристических фирм Эстонии.

ETFL также рекомендует туристическим предприятиям понятно информировать людей перед полетами о том, что декларацию здоровья для пересекающих границу можно предварительно заполнить на сайте Департамента здоровья. Представителей таких компаний в Эстонии союз просит более трепетно относиться к тому, что беспокоит их клиентов, и предлагать дополнительную поддержку тем, кто, возможно, не сумеет заполнить декларацию со смартфона.

«Туристическим компаниям следует отдельно сообщать людям о возможности предварительного заполнения декларации здоровья и напоминать, что ее следует заполнить до рейса. Предварительно заполненная декларация поможет избежать длинных очередей в аэропортах и, как следствие, столпотворений», – рассказала Таммес.

Для ограничения ввоза вируса из третьих стран ETFL также обращается с просьбой внесении коррективов в механизмы контроля к государству.

«Если одновременно прибывает несколько рейсов, в аэропорту возникают «бутылочные горлышки» как на проверке деклараций здоровья, так и в пункте тестирования. Существует опасность, что кто-то может махнуть рукой и покинуть аэропорт, не сдав анализ на коронавирус. Государству следует направить в такие критически важные места дополнительные ресурсы. Кроме того, важно, чтобы на государственном уровне отношение к обязанности соблюдать самоизоляцию было максимально серьезным», – сказал президент ETFL Тийт Пруули.

Пруули добавил, что наказание для нарушителей правил, касающихся всеобщего здоровья, должно быть столь же суровым, как и для дорожных хулиганов, воров или любых других нарушителей закона.