Туристическим компаниям Эстонии рекомендуют оказывать путешествующим более эффективную помощь
Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) обратился к своим членам и туристическим предприятиям, не входящим в организацию, с настоятельной рекомендацией повысить эффективность мер саморегуляции, чтобы посредством целенаправленной деятельности туристических предприятий предотвратить возможное распространение коронавируса. Такие меры включают как предшествующие поездкам мероприятия, так и дальнейшее обслуживание.