Фото ⟩ Под Таллинном загорелся центр переработки отходов
В в Харьюмаа в волости Йыэляхтме в ночь на пятницу, 30 апреля, в центре переработки отходов вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить за несколько часов.
В в Харьюмаа в волости Йыэляхтме в ночь на пятницу, 30 апреля, в центре переработки отходов вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить за несколько часов.
В 1.51 в Центр тревоги поступил вызов в волость Йыэляхтме в деревню Ребала, где горела свалка, сообщает Спасательный департамент.
Местных жителей из-за распространяющегося дыма просили держать окна и двери закрытыми, а также не выходить на улицу.
В 3.21 спасателям удалось ликвидировать пожар.
Причины возгорания еще неизвестны.