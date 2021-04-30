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  • Под Таллинном загорелся центр переработки отходов

Фото ⟩ Под Таллинном загорелся центр переработки отходов

ФОТО: Päästeamet

В в Харьюмаа в волости Йыэляхтме в ночь на пятницу, 30 апреля, в центре переработки отходов вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить за несколько часов.

В 1.51 в Центр тревоги поступил вызов в волость Йыэляхтме в деревню Ребала, где горела свалка, сообщает Спасательный департамент.

Местных жителей из-за распространяющегося дыма просили держать окна и двери закрытыми, а также не выходить на улицу.

В 3.21 спасателям удалось ликвидировать пожар.

Причины возгорания еще неизвестны.

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