Кухня - одно из самых важных помещений дома, не зря ее называют сердцем дома. Сейчас, когда из-за ограничений во время пандемии мы больше времени проводим дома, у многих появилось желание освежить свою кухню. Как наиболее выигрышно использовать небольшое пространство, получив больше места для хранения продуктов и кухонной утвари?

Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус рассказывает, какие устаревшие решения могут испортить радость готовки дома и каких ошибок следует избегать в устройстве небольшой кухни.

1. Темные цвета

Темно-желтые стены, коричневые шкафчики и пестрая рабочая поверхность визуально делают и так небольшую кухню еще более узкой. Чтобы создать аккуратную и ясную общую картину, нужно попробовать скомбинировать только два или три совместимых тона.

Если помещение совсем маленькое, то разумно отдать предпочтение светлым оттенкам и согласовать стены с фасадами кухонного оборудования.

ФОТО: Пресс-фото

Таким образом не появится острых контрастов, которые могут создать впечатление перегруженности. Кухню, выдержанную в минималистичном стиле, также будет легче преобразить - нового кухонного полотенца, скатерти и других мелких элементов хватит, чтобы менять настроение в зависимости от каждого сезона.

2. Один источник света

На кухне определенно не хватит лишь одной традиционной лампы. Хорошо освещенное помещение всегда выглядит больше, к тому же так комфортнее готовить еду, есть и проводить время вместе с семьей.

В идеале на кухне можно использовать встроенное освещение рабочей поверхности и над обеденным столом повесить отдельную лампу. Однако, если такой возможности нет, это можно решить с помощью настенных или настольных ламп. Они разные и доступны по привлекательной цене, начиная с 9,99 €.

3. Бытовая техника стандартных размеров

Если места мало, стоит продумать, подойдет ли вам бытовая техника стандартного размера, особенно если в доме проживает всего один или два человека.

ФОТО: Пресс-фото

В таких случаях хорошим выбором может стать более узкий или низкий холодильник, варочная поверхность с двумя конфорками или более узкая раковина. Все это может помочь освободить больше места на рабочей поверхности.

4. Перегруженная поверхность

Если на кухне не хватает места для приготовления еды, то рабочую поверхность можно освободить, убрав с нее всю малую бытовую технику, сушилку для посуды и другие принадлежности. Перегрузка поверхностей, например подоконников, различными предметами создает впечатление беспорядка и хаоса.

ФОТО: Пресс-фото

Если вы планируете капитальный ремонт кухни, взвесьте возможность выбора кухонного оборудования с закрытыми до потолка шкафами, где можно спрятать все свои вещи и устройства.

Для более простого решения можно выбрать штанги с вешалками и держателями, которые легко крепятся над рабочей поверхностью. Если есть свободная стена, к ней можно прикрепить дополнительные полочки.

5. Непрактичные решения

В небольшом помещении важен каждый сантиметр. Желательно выбирать многофункциональные решения, например, микроволновку, которая одновременно является духовкой, или кухонный островок, который может заменить классический обеденный стол.

ФОТО: Пресс-фото

Кухонный островок может быть одновременно шкафом с выдвижными ящиками с кухонными приборами, рабочей поверхностью для приготовления пищи, обеденным столом и даже письменным для тех, кто работает дома. Он также может служить визуальным разделителем пространства.

6. Сидячие места в углу помещения

Во многих кухнях до сих пор сохранилось классическое решение, когда обеденная зона с массивной мебелью размещена в углу.

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнер интерьера отмечает, что это не самое практичное решение в компактной кухне, так как оно занимает много места, и несколько человек не смогут удобно там расположиться.

С функциональной точки зрения намного лучше иметь складной стол и раскладные стулья, которые при необходимости можно хранить даже под столом, экономя место.

7. Непорядок в ящиках и шкафчиках

Даже самые лучшие и удобные интерьерные решения не помогут, если на кухне беспорядок. Когда содержимое полок, ящиков и шкафов упорядочено, пространство в самом деле кажется больше.

ФОТО: Пресс-фото

Для оптимального использования места отлично подходят разнообразные разделители, благодаря которым, например, можно вертикально хранить дощечки и крышки от кастрюль. Такие органайзеры стоят всего несколько евро, но могут стать отличными помощниками в поддержании порядка. Вставки подойдут и для полок, чтобы можно было лучше использовать их высоту и хранить столовые приборы и продукты на разных уровнях.

При планировании новой кухни или обновлении старой пригодится бесплатный планировщик кухни IKEA. В планировщике можно выбрать желаемые решения, протестировать их, рассчитать общую стоимость и сравнить различные варианты, даже не выходя из дома.