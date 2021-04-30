В Эстонии коронавирус выявлен у 362 человек, скончались трое

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 148 человек. В Харьюмаа 110 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 75, в Тартумаа — 29, в Пярнумаа — 26, в Валгамаа — 18, в Ярвамаа — 13, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Вильяндимаа — девять, в Рапламаа — восемь, на Сааремаа — семь, в Пыльвамаа — пять, в Йыгевамаа — четыре, в Вырумаа и на Хийумаа — по одному новому случаю заражения. В Ляэнемаа новых заражений не выявлено. В случае шести положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 402,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,3% от общего количества сделанных тестов.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

За сутки в больницах открыли 25 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 339 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 68 лет. Скончались трое.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 331 512 человек, две дозы вакцины получили 116 114 человек

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 331 512 человек, из которых 116 114 пациентов получили обе дозы вакцины. В течение суток было введено 14 790 доз вакцины, в общей сложности ввели 432 845 доз.

На этой неделе на вакцинацию приглашаются все лица старше 65 лет, а также все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19. Человек может самостоятельно проверить свою принадлежность к группе риска на портале digilugu.ee: соответствующая отметка о принадлежности к группе риска располагается слева на главной странице портала пациента.

По состоянию на сегодняшнее утро в общегосударственной электронной регистратуре насчитывается более 2700 свободных мест для прохождения вакцинации в учреждениях сферы здравоохранения по всей Эстонии. Возможность забронировать время вакцинации сейчас предлагают клиника Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, клиника Fertilitas, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Medicum, Пярнуская больница, Северо-Эстонская региональная больница, медицинский центр Qvalitas, Раплаская больница, S Silmarõõm, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, Валгаская больница и многие другие учреждения.

Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.

Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу бронирования времени вакцинации в общегосударственной электронной регистратуре. Время можно забронировать через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.