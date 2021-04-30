В Эстонии впервые выявлен индийский штамм коронавируса

По состоянию на сегодняшнее утро в общегосударственной электронной регистратуре насчитывается более 2700 свободных мест для прохождения вакцинации в учреждениях сферы здравоохранения по всей Эстонии. Возможность забронировать время вакцинации сейчас предлагают клиника Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, клиника Fertilitas, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Medicum, Пярнуская больница, Северо-Эстонская региональная больница, медицинский центр Qvalitas, Раплаская больница, S Silmarõõm, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, Валгаская больница и многие другие учреждения.

Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.

Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу бронирования времени вакцинации в общегосударственной электронной регистратуре. Время можно забронировать через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся бронирования времени в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 274 721 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6665 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 144.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.