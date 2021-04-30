Союз собственников: отмена льготы по жилищному кредиту вероломна

Для Центрального союза эстонских собственников предложение об отмене налогового возврата стало неожиданностью, они выразили сожаление, что это не обсуждалось с представителями заинтересованных групп.

По мнению председателя союза Прийта Пярна, у возврата налога была долгая история, и эта возможность побуждала семьи брать кредиты, чтобы купить себе дом или квартиру. Отмена возврата налога по процентам напрямую затронет 140 000 семей, которые в прошлом году воспользовались этой льготой.

Пярна добавляет, что отмена льготы – символический сигнал семьям со средним доходом и особенно молодым семьям, которые в этот сложный коронавирусный период потеряли свое основное место работы и свой доход. Перезапуск экономики займет время, и многие семьи учитывали государственный возврат в долгосрочной перспективе. Отмена льготы нарушит оправданное ожидание покупателей жилья в отношении поведения государства.

Союз считает, что, если государство планирует отмену налоговой льготы для покупателей жилья, оно должно предложить альтернативы. Процентные ставки по жилищным кредитам на сегодняшний день в Эстонии выше, чем в Скандинавии. Для молодых по-прежнему при покупке дома или квартиры существуют барьеры – у них не было карьеры, в течение которой они могли бы накопить на первый взнос. Речь об отмене налоговой льготы еще более усилит выход из пенсионных фондов. Кроме того, безработица среди молодых выше, а зарплаты ниже, что не делает молодого человека в глазах банка платежеспособным клиентом.