Из-за ремонта улицы Поска временно изменится организация дорожного движения

С 3 по 7 мая часть дороги по направлению из центра города (со стороны здания, известного в народе как «Черный лебедь») будет закрыта. Движение будет перенаправлено на расположенную со стороны моря часть дороги. Для движения будет открыто по одной полосе в каждом направлении.

Начиная с 10 мая организация движения изменится с точностью до наоборот: закрыты будут полосы движения со стороны моря, а открыты – те, что ближе к «Черному лебедю».

Участников дорожного движения просят следовать указаниям временных знаков и запастись временем. Рекомендуется использовать объездные пути, обозначенные соответствующими знаками.