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Из-за ремонта улицы Поска временно изменится организация дорожного движения

Карта. ФОТО: Tallinna linnavalitsus

В связи с проведением работ по реконструкции улицы Поска с 3 мая в центре Таллинна на Нарвском шоссе временно изменится организация дорожного движения.

С 3 по 7 мая часть дороги по направлению из центра города (со стороны здания, известного в народе как «Черный лебедь») будет закрыта. Движение будет перенаправлено на расположенную со стороны моря часть дороги. Для движения будет открыто по одной полосе в каждом направлении.

Начиная с 10 мая организация движения изменится с точностью до наоборот: закрыты будут полосы движения со стороны моря, а открыты – те, что ближе к «Черному лебедю».

Участников дорожного движения просят следовать указаниям временных знаков и запастись временем. Рекомендуется использовать объездные пути, обозначенные соответствующими знаками.

Ремонтные работы производятся на 750-метровом участке улицы Поска от ул. Весивярава до Нарского шоссе, также на 80-метровом участке улицы Весивярава и 200-метровом отрезке Нарва-маантеэ по направлению в центр города. В ходе ремонта изменится облик улицы Поска, улучшатся условия передвижения велосипедистов и пешеходов. Организация парковки станет более упорядоченной. Будут обновлены техносети и уличное освещение, построен трубопровод ливневой канализации. Срок сдачи работ – 15 октября.

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