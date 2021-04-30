В Москве задержан адвокат фонда Навального

По словам Смирнова, силовики пришли к Ивану Павлову в шесть утра в гостиницу Mercury в Москве, где он остановился. У дверей его номера в коридоре постоянно стоят два человека в штатском, передает DW.

В Telegram-канале "Команды 29" сообщается, что обыски проходят и у IT-специалиста проекта Игоря Дорфмана. В его квартире в Санкт-Петербурге выломали дверь, после чего он перестал выходить на связь.

Чуть позже Евгений Смирнов уточнил, что Ивану Павлову вменяют в вину статью "разглашение данных предварительного расследования", наказание по ней - от денежного штрафа (может составить 80 тысяч рублей) до исправительных работ на срок до двух лет.

Резонансные дела

По информации пресс-службы "Команды 29", утром Павлов собирался на очередное заседание по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. На заседании должен был решаться вопрос о продлении ареста. Иван Павлов выступает на стороне защиты в таких резонансных делах, как дело против основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который московская прокуратура потребовала признать экстремистской организацией.