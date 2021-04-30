Пт, 30.04.2021
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Фото и видео ⟩ В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

Мост в Португалии. ФОТО: VIOLETA SANTOS MOURA / REUTERS / SCANPIX

В Португалии в четверг открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, сообщает Newsru со ссылкой на "Интерфакс" и France24.

Мост расположен на высоте 175 метров над рекой Пайва на севере Португалии. Конструкцию возводили около двух лет, стоимость работ оценивается в 2,3 млн евро.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Протяженность моста - 516 метров, это рекордная длина для подвесного пешеходного моста.

Многие во время прохода моста борются со своим страхом.  ФОТО: VIOLETA SANTOS MOURA / REUTERS / SCANPIX
Мужчина снимает открывающийся с моста вид.  ФОТО: VIOLETA SANTOS MOURA / REUTERS / SCANPIX

В воскресенье состоится официальная церемония открытия. Однако, как отмечается в сообщениях, местные жители уже им пользуются.

В планах властей региона возродить с помощью моста туризм, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса.

Предыдущим рекордсменом считался мост имени Чарльза Куонена в швейцарских Альпах. Длина этого швейцарского моста - 494 метра.

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