Фото и видео ⟩ В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

Мост расположен на высоте 175 метров над рекой Пайва на севере Португалии. Конструкцию возводили около двух лет, стоимость работ оценивается в 2,3 млн евро.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Протяженность моста - 516 метров, это рекордная длина для подвесного пешеходного моста.

Многие во время прохода моста борются со своим страхом. ФОТО: VIOLETA SANTOS MOURA / REUTERS / SCANPIX

Мужчина снимает открывающийся с моста вид. ФОТО: VIOLETA SANTOS MOURA / REUTERS / SCANPIX

В воскресенье состоится официальная церемония открытия. Однако, как отмечается в сообщениях, местные жители уже им пользуются.

В планах властей региона возродить с помощью моста туризм, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса.