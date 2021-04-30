Медучреждения предлагают более 2700 номерков на прививку от COVID-19

На этой неделе на вакцинацию от COVID-19 ожидают всех жители страны старше 65 лет и все относящиеся к группе риска.

Номерки на вакцинацию в настоящее время предлагают City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, больница Хийумаа, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярваская уездная больница, Йыгеваская больница, больница Ляэнемаа, Южно-Эстонская больница, Medita Kliinik, Нарвская больница, Северо-Эстонская региональная больница, Пыльваская больница, медицинский центр Qvalitas, Ракверекая больница, S Silmarõõm, Sanatoorium Tervis, Таллиннский специализированный медцентр, Валгаская больница, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.

Все присоединившиеся к дигирегистратуре поставщики медуслуг сообщают о имеющихся у них свободных номерках в зависимости от наличия вакцин, в зависимости от этого меняется и информация в дигирегистратуре. Вся соответствующая информация представлена на портале пациентов www.digilugu.ee, откуда каждый пациент может сразу перейти к просмотру свободного времени в дигирегистратуре. Во всех представивших сведения о свободных номерках больницах можно дигитально забронировать время на прививку.