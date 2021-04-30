Знакомство в Tinder обернулось для жителя Таллинна потерей 10 000 евро

В апреле этого года 31-летний житель Таллинна познакомился в приложении для знакомств Tinder с русскоязычной женщиной, с которой он общался в этом приложении несколько недель. После этого дама посоветовала своего знакомого маклера, которой помогает ей зарабатывать на брокерской платформе продажей акций. Таллиннец сделал переводы через онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance в сумме 10 470 евро, но потом снять свои деньги не удалось. Когда он понял, что это мошенничество, он обратился в полицию.

27 апреля полиция получила сообщение, что жительница Тартумаа нашла в интернете сайт, предлагающий возможность инвестирования. Она сделала перевод и обнаружила, что деньги с ее счета на этом сайте пропали. После она стала получать звонки с подозрительных иностранных номеров и ей предложили новые возможности для инвестирования. Пострадавшая взяла для этого быстрый кредит, но деньги ушли со счета без ее ведома. Общий ущерб почти 4900 евро.

19 апреля в Таллинне 62-летняя женщина получила звонок от человека, который предложил ей торговать на рынке акций при помощи финансового аналитика. Женщина зарегистрировалась на сайте fastrading.com, перечислила 250 евро и получила пароли от этого сайта. 22 апреля таллиннке позвонили и попросили предоставить дистанционных доступ к ее компьютеру, после чего на ее имя оформили быстрый кредит на 500 евро. Благодаря вмешательству родственника, который отключил интернет в компьютере пострадавшей, мошенникам не удалось перевести 500 евро на свой счет со счета пострадавшей. Ущерб 250 евро.

49-летней жительнице Таллинна позвонили с номера 6151167 от имени Swedbank и сказали, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета и надо установить защитную программу. Позже жертва обнаружила, что со счета пропало 1300 евро.

55-летней жительнице Таллинна позвонил неизвестный мужчина с номера +3727843404, представился сотрудником банка, сказал, что с ее счета сделан подозрительный перевод и с ней свяжется сотрудник банка SEB. Позже ей позвонили с номера +3726402240 якобы от имени банка SEB, сказали, что они заблокировали сделку, но надо установить защиту. Для этого ее попросили в Smart-ID ввести ПИН-коды. Мошенник обещал перезвонить, когда обновления будут установлены. Таллиннка отправилась к банкомату, чтобы проверить счет, и обнаружила пропажу 1500 евро.

"Никакой защитной программы нет, это просто уловка мошенников, чтобы создать впечатления, что они хотят вам помочь. В вашем банке деньги защищены, пока вы не введете ПИН2, что подтверждает перевод денег на неизвестный счет. Пожалуйста, обсудите со своими близкими, нужен ли на самом деле на телефоне Smart-ID, если человек не до конца понимает принцип работы Smart-ID, либо не пользуется этим способом аутентификации регулярно", – говорит веб-констебль Яна Фролова.

Жителю Пярнумаа позвонил говорящий по-русски мужчина, сказал, что звонит из Swedpank и со счета кто-то пытается снять 200 евро. Когда житель Пярнумаа попросил перейти на эстонский, мошенник положил трубку.

"Работники наших банков владеют несколькими языками и перейти на эстонский для них не проблема. В некоторых случаях мошенники пытаются объясниться тем, что они обслуживают только на русском, так как клиент русскоязычный, но таким рассказам верить не надо. Просто положите трубку и этим вы защитите свои деньги", – добавила Фролова.