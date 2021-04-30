Знакомство в Tinder обернулось для жителя Таллинна потерей 10 000 евро
Полиция сообщает об очередных случаях мошенничеств, жертвами которых стали жители Эстонии. По всем случаям были начаты производства.
Полиция сообщает об очередных случаях мошенничеств, жертвами которых стали жители Эстонии. По всем случаям были начаты производства.
В апреле этого года 31-летний житель Таллинна познакомился в приложении для знакомств Tinder с русскоязычной женщиной, с которой он общался в этом приложении несколько недель. После этого дама посоветовала своего знакомого маклера, которой помогает ей зарабатывать на брокерской платформе продажей акций. Таллиннец сделал переводы через онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance в сумме 10 470 евро, но потом снять свои деньги не удалось. Когда он понял, что это мошенничество, он обратился в полицию.
27 апреля полиция получила сообщение, что жительница Тартумаа нашла в интернете сайт, предлагающий возможность инвестирования. Она сделала перевод и обнаружила, что деньги с ее счета на этом сайте пропали. После она стала получать звонки с подозрительных иностранных номеров и ей предложили новые возможности для инвестирования. Пострадавшая взяла для этого быстрый кредит, но деньги ушли со счета без ее ведома. Общий ущерб почти 4900 евро.
19 апреля в Таллинне 62-летняя женщина получила звонок от человека, который предложил ей торговать на рынке акций при помощи финансового аналитика. Женщина зарегистрировалась на сайте fastrading.com, перечислила 250 евро и получила пароли от этого сайта. 22 апреля таллиннке позвонили и попросили предоставить дистанционных доступ к ее компьютеру, после чего на ее имя оформили быстрый кредит на 500 евро. Благодаря вмешательству родственника, который отключил интернет в компьютере пострадавшей, мошенникам не удалось перевести 500 евро на свой счет со счета пострадавшей. Ущерб 250 евро.
49-летней жительнице Таллинна позвонили с номера 6151167 от имени Swedbank и сказали, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета и надо установить защитную программу. Позже жертва обнаружила, что со счета пропало 1300 евро.
55-летней жительнице Таллинна позвонил неизвестный мужчина с номера +3727843404, представился сотрудником банка, сказал, что с ее счета сделан подозрительный перевод и с ней свяжется сотрудник банка SEB. Позже ей позвонили с номера +3726402240 якобы от имени банка SEB, сказали, что они заблокировали сделку, но надо установить защиту. Для этого ее попросили в Smart-ID ввести ПИН-коды. Мошенник обещал перезвонить, когда обновления будут установлены. Таллиннка отправилась к банкомату, чтобы проверить счет, и обнаружила пропажу 1500 евро.
"Никакой защитной программы нет, это просто уловка мошенников, чтобы создать впечатления, что они хотят вам помочь. В вашем банке деньги защищены, пока вы не введете ПИН2, что подтверждает перевод денег на неизвестный счет. Пожалуйста, обсудите со своими близкими, нужен ли на самом деле на телефоне Smart-ID, если человек не до конца понимает принцип работы Smart-ID, либо не пользуется этим способом аутентификации регулярно", – говорит веб-констебль Яна Фролова.
Жителю Пярнумаа позвонил говорящий по-русски мужчина, сказал, что звонит из Swedpank и со счета кто-то пытается снять 200 евро. Когда житель Пярнумаа попросил перейти на эстонский, мошенник положил трубку.
"Работники наших банков владеют несколькими языками и перейти на эстонский для них не проблема. В некоторых случаях мошенники пытаются объясниться тем, что они обслуживают только на русском, так как клиент русскоязычный, но таким рассказам верить не надо. Просто положите трубку и этим вы защитите свои деньги", – добавила Фролова.
Чтобы уберечь свое имущество, полиция просит следовать простым советам:
Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.