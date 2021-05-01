Как вы отмечаете Пасху? Присылайте нам фотографии!

Правительство на этой неделе объявило, что не будет преждевременно смягчать ограничения, поэтому церкви в православную Пасху, 2 мая, будут закрыты для прихожан.

Хотя традиционного освящения куличей, яиц и других праздничных блюд не будет, это не значит, что праздник отменяется.