Как вы отмечаете Пасху? Присылайте нам фотографии!
Второй год подряд Пасху придется встречать в условиях коронаограничений.
Второй год подряд Пасху придется встречать в условиях коронаограничений.
Правительство на этой неделе объявило, что не будет преждевременно смягчать ограничения, поэтому церкви в православную Пасху, 2 мая, будут закрыты для прихожан.
Хотя традиционного освящения куличей, яиц и других праздничных блюд не будет, это не значит, что праздник отменяется.
Уважаемые читатели Rus.Postimees, поделитесь тем, как вы отмечаете Пасху в 2021 году, и присылайте фотографии ваших пасхальных яиц и куличей на адрес vene@postimees.ee и мы опубликуем их!