Картина дня: индийский штамм в Эстонии, зарплаты госчиновников и путаница с вакцинами

В Эстонии впервые выявлен индийский штамм коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4702 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 362, то есть 7,7% от общего количества. Читать далее...

Суп с гранатой: бездомный устроил панику в центре Таллинна

Бездомный, в начале февраля этого года пригласивший друга на суп, рассердился на работников вспомогательного центра, расположенного в центре Таллинна, поскольку его приятелю на кухне супа не дали. Мужчина спокойно съел половину своей порции, положил в тарелку гранату, поставил посуду на стол работников центра и выбежал. Читать далее...

ВИДЕО 〉 «Было одиноко»: как пандемию переживают дети с особыми потребностями?

Пандемия оказала влияние на душевное и психическое здоровье людей, сходятся мировые эксперты во мнении. Каково переживать пандемию коронавируса семьям, где растут дети с нарушениями психического развития? Читать далее...

Участие в акции протеста дорого обошлось известной эстонской виолончелистке

Участие в акции протеста на площади Вабадузе несколько недель назад перевернуло с ног на голову жизнь известной эстонской виолончелистки Сильвии Ильвес. Читать далее...

Студия Postimees: на детских кружках сэкономим, но доходы чиновников сохраним?

«Жить не по средствам долго не удастся!» – заявили министры Партии реформ, комментируя бюджетные сокращения на ближайшие четыре года. Можно ли жить по средствам, не ударяя по самым незащищенным слоям населения? Читать далее...

Зарплаты госчиновников: больше всех зарабатывал Петеркоп, Ратас оказался на четвертом месте

Средняя зарплата государственных служащих в прошлом году увеличилась на 3,8 процента и достигла 1948 евро, сообщает Министерство финансов. Самую высокую зарплату получал госсекретарь Таймар Петеркоп, который в прошлом году вместе с надбавками к зарплате заработал 82 678 евро. Читать далее...

Житель Эстонии по ошибке был привит не той вакциной

Работник передовой, который пришел на вакцинацию в Пыльваскую больницу в четверг, по ошибке в качестве второй дозы получил вакцину Pfizer-BioNTech, хотя первая прививка ему была сделана вакциной AstraZeneca. Читать далее...

Пьяный водитель Audi протаранил дом

Сегодня рано утром около пяти часов произошла авария на перекрестке Яама-Пуйестеэ в Тарту, где Audi, двигавшийся с большой скоростью, влетел в дом. Читать далее...

В Эстонии начинается вакцинация людей в возрасте 50 лет и старше

С понедельника, 3 мая, на вакцинацию от COVID-19 ожидаются все люди, которым исполнилось 50 лет или которые достигнут возраста 50 лет в этом году. Также на вакцинацию ожидаются все люди, входящие в группу риска COVID-19, независимо от их возраста. Читать далее...

Союз собственников: отмена льготы по жилищному кредиту вероломна

Государство планирует в целях экономии бюджета отменить с 2023 года возврат подоходного налога с процентов по жилищному кредиту. Владельцы жилья называют это вероломством. Читать далее...

Знакомство в Tinder обернулось для жителя Таллинна потерей 10 000 евро

Полиция сообщает об очередных случаях мошенничества, жертвами которого стали жители Эстонии. Читать далее...

В Израиле в давке на празднике погибли около 40 человек, более 100 пострадавших