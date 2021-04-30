Партия реформ выйдет на муниципальные выборы в Нарве со своим списком

Также под флагом реформистов на выборы пойдут вице-председатель Нарвского горсобрания Яна Кондрашева, депутаты Нарвского горсобрания Марина Шурупова и Виктор Шемарин, а также занимавший на протяжении многих лет пост городского секретаря Антс Лийметс. Вскоре к команде нарвских реформистов присоединится еще несколько активных новых людей.

«Несомненно, наша цель - получить отличный результат. Очень долго мы работали над тем, чтобы наша команда стала большой, а список – сильным», - сказал в своем комментарии глава нарвских реформистов Сергей Горлач.