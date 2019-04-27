Красим пасхальные яйца: оригинальные способы
Homester предлагает несколько мастер-классов, как оригинально раскрасить пасхальные яйца к празднику.
Homester предлагает несколько мастер-классов, как оригинально раскрасить пасхальные яйца к празднику.
Благодаря нехитрым действиям пасхальные яйца можно превратить в настоящие произведения искусства и, поверьте, на столе такое украшение незамеченным не останется.
Мастер-класс №1. Силуэты
Вам понадобятся:
Шаг 1. Вырезаем и клеим силуэт
Можно выбрать клейкую бумагу с уже распечатанными силуэтами или перенести нужный силуэт самостоятельно. Главное – это вырезать выбранный силуэт и приклеить его на вареное яйцо. Силуэты пасхальных зайцев, цыплят и других животных и птиц можно перерисовать с книжек или журналов.
Наклейки лучше всего крепятся на теплым яйцам, чуть хуже на холодным и совершенно не держатся на горячих.
Шаг 2. Готовим раствор для окраски
Обязательно читаем инструкцию, после чего указанное количество красителя разводим в теплой воде.
Если вы решите использовать натуральные красители, то вот самые распространенные:
- светло-красный: свекла или черника.
- оранжевый: лук.
- желтый: куркума, скорлупа грецкого ореха.
- светло-зеленый: листья шпината, крапивы.
- бежевый или коричневый: кофе.
Шаг 3. Окрашиваем яйца
Опускаем яйца в раствор на 2-5 минуты, в зависимости от ожидаемой интенсивности цвета.
Прежде чем приступать к окрашиванию яиц, их желательно обезжирить. Для этого яйца необходимо тщательно вымыть в растворе пищевой соды.
Шаг 4. Снимаем наклейку
После того, как яйца окрашены, их следует промокнуть салфеткой, после чего можно снимать наклейку и использовать яйца для праздничной сервировки и украшения Пасхального стола.
Мастер-класс №2. Яйца в горошек
Яйца в крапинку — еще один оригинальный пример, как можно украсить пасхальный стол. Самый простой вариант — выложить разукрашенные яйца на тарелку, а если есть время и желание, то можно создать центральную композицию из подставок и яиц.
Вам понадобятся:
- яйца, сваренные вкрутую;
- вода;
- белый уксус;
- пищевой краситель;
- маленькие круглые наклейки на основе из фольги.
Шаг 1. Оклеиваем вареное яйцо наклейками
Это нужно выполнять очень аккуратно, так как неопрятные кружки не будут выглядеть узором, а скорее непонятными пятнами. Снимать наклейки довольно сложно, так что лучше вначале отметить маркером место для наклейки.
Шаг 2. Готовим раствор
Наполняем стеклянную емкость водой на 3/4, далее добавляем 1 ст.л. уксуса и хорошо перемешиваем. По капле добавляем краситель, пока вам не подойдет насыщенность оттенка.
Шаг 3. Красим яйца
Помещаем ранее подготовленные яйца в раствор, удобнее всего это делать столовой ложкой, таким образом можно легко избежать брызг. Выдерживаем яйцо несколько минут в растворе и достаем его на салфетку.
Шаг 4. Снимаем наклейки
Протираем яйца бумажным полотенцем и снимаем наклейки. Для глянцевого эффекта следует протереть яйца растительным маслом.
Иллюстрации к каждому шагу и много еще интересного находится ЗДЕСЬ.