Красим пасхальные яйца: оригинальные способы

Благодаря нехитрым действиям пасхальные яйца можно превратить в настоящие произведения искусства и, поверьте, на столе такое украшение незамеченным не останется.

Мастер-класс №1. Силуэты

ФОТО: homester.com.ua

Вам понадобятся:

яйца, сваренные вкрутую;

краситель (любой цвет);

шаблоны-силуэты;

ножницы;

разделочная доска;

маркер;

бумага для контактного копирования.

Шаг 1. Вырезаем и клеим силуэт

Можно выбрать клейкую бумагу с уже распечатанными силуэтами или перенести нужный силуэт самостоятельно. Главное – это вырезать выбранный силуэт и приклеить его на вареное яйцо. Силуэты пасхальных зайцев, цыплят и других животных и птиц можно перерисовать с книжек или журналов.

Наклейки лучше всего крепятся на теплым яйцам, чуть хуже на холодным и совершенно не держатся на горячих.

Шаг 2. Готовим раствор для окраски

Обязательно читаем инструкцию, после чего указанное количество красителя разводим в теплой воде.

Если вы решите использовать натуральные красители, то вот самые распространенные: - светло-красный: свекла или черника. - оранжевый: лук. - желтый: куркума, скорлупа грецкого ореха. - светло-зеленый: листья шпината, крапивы. - бежевый или коричневый: кофе.

Шаг 3. Окрашиваем яйца

Опускаем яйца в раствор на 2-5 минуты, в зависимости от ожидаемой интенсивности цвета.

Прежде чем приступать к окрашиванию яиц, их желательно обезжирить. Для этого яйца необходимо тщательно вымыть в растворе пищевой соды.

Шаг 4. Снимаем наклейку

После того, как яйца окрашены, их следует промокнуть салфеткой, после чего можно снимать наклейку и использовать яйца для праздничной сервировки и украшения Пасхального стола.

Мастер-класс №2. Яйца в горошек

ФОТО: homester.com.ua

Яйца в крапинку — еще один оригинальный пример, как можно украсить пасхальный стол. Самый простой вариант — выложить разукрашенные яйца на тарелку, а если есть время и желание, то можно создать центральную композицию из подставок и яиц.

Вам понадобятся:

- яйца, сваренные вкрутую;

- вода;

- белый уксус;

- пищевой краситель;

- маленькие круглые наклейки на основе из фольги.

Шаг 1. Оклеиваем вареное яйцо наклейками

Это нужно выполнять очень аккуратно, так как неопрятные кружки не будут выглядеть узором, а скорее непонятными пятнами. Снимать наклейки довольно сложно, так что лучше вначале отметить маркером место для наклейки.

Шаг 2. Готовим раствор

Наполняем стеклянную емкость водой на 3/4, далее добавляем 1 ст.л. уксуса и хорошо перемешиваем. По капле добавляем краситель, пока вам не подойдет насыщенность оттенка.

Шаг 3. Красим яйца

Помещаем ранее подготовленные яйца в раствор, удобнее всего это делать столовой ложкой, таким образом можно легко избежать брызг. Выдерживаем яйцо несколько минут в растворе и достаем его на салфетку.

Шаг 4. Снимаем наклейки

Протираем яйца бумажным полотенцем и снимаем наклейки. Для глянцевого эффекта следует протереть яйца растительным маслом.