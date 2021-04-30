В японском городе Саку выпущены марки, вдохновленные побратимом из Эстонии
Японский город Саку, расположенный в префектуре Нагано, выпустил марки, вдохновленные одноименной эстонской волостью, пишет Postimees.
Японский город Саку, расположенный в префектуре Нагано, выпустил марки, вдохновленные одноименной эстонской волостью, пишет Postimees.
На сайте японской почты указано, что марки продаются в почтовых отделениях, а цена листа составляет 1330 иен (10 евро).
В городе Саку проживает чуть менее 100 000 человек. Добраться оттуда скоростным поездом до столицы, Токио, можно за один час.
Два года назад, 1 мая 2019 года, в японском городе Саку было подписано побратимское соглашение между японским Саку и эстонской волостью Саку. Согласно информации на веб-сайте посольства Японии, два местных самоуправления подписали договор о дружбе в 2007 году.
Оба муниципалитета организуют официальные визиты и студенческие обмены, а также сотрудничают в сферах образования, культуры, искусства, экономики и других сферах.