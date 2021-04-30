В понедельник в центре «Сальме» состоится День донора

«Хотя театры сейчас закрыты, для спасающих жизни открыто фойе центра культуры «Сальме»! Просим всех забронировать время на www.verekeskus.ee, чтобы не устраивать скоплений и безопасно помочь нуждающимся», — отметила специалист по маркетингу Центра крови Мария Пихлак.

Донором может стать совершеннолетний человек моложе 60 лет, который здоров, отдохнул и поел. Его вес не должен быть меньше 50 килограммов. У него должно быть гражданство Эстонии, или он должен жить на основании вида на жительства в Эстонии не меньше последних трех месяцев. Тем, кто неважно себя чувствует или сомневается в своем здоровье, мы настоятельно рекомендуем отложить сдачу крови на другой раз.

«И во время пандемии больницы очень нуждаются в донорской крови. Приглашаю пыхья-таллиннцев помочь нуждающемся. 450 мл крови, которые сдает донор, могут спасти жизни до трех пациентов,» — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Центр крови напоминает людям, что существуют определенные ограничения для доноров из-за распространения коронавируса. Основное требование – у донора не было контакта с носителями COVID-19 и находящимися на карантине людьми. Если человек путешествовал или находился в контакте с зараженным, перед посещением пункта сдачи крови необходимо в течение двух недель наблюдать за своим здоровьем. Сдача крови разрешена, если в течение 14 дней у донора не проявились никакие симптомы COVID-19. Также, если человек переболел коронавирусом и поправился, то стать донором крови можно через 14 дней после получения отрицательного результата теста RNA или через 28 дней после исчезновения симптомов заболевания. Если после сдачи крови появляются признаки заболевания, необходимо немедленно уведомить об этом Центр крови.

На сдачу крови стоит выделить 40 минут, из которых сама процедура займет 5-10 минут. Также следует взять с собой документ.