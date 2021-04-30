Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз

«С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти», - говорится в сообщении на сайте посольства США.

Посольство в обозримом будущем не будет оформлять неиммиграционные виды (кроме случаев дипломатических поездок), оказывать несрочные нотариальные услуги, а также услуги по замене паспортов.

В заявлении посольства сказано, что такие меры «необходимы в связи с уведомлением правительства России от 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве».

Численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, отметили в дипмиссии.

Гражданам США с истекшей российской визой посольство рекомендует уехать из России до 15 июня «в соответствии со сроками, обозначенными российским правительством», или обратиться в МВД для ее продления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение посольства США не обрабатывать неиммиграционные визы практически ничего не меняет, и подчеркнул, что первопричиной сложностей с их получением являются недружественные действия США.

«Практически единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получать визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить. В этом плане ничего не меняется», - сказал он журналистам.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым посольства государств, «совершающих недружественные действия» против России, будут ограничены в праве нанимать на работу российских граждан.

Указ был издан на фоне дипломатического конфликта с Чехией, власти которой заподозрили Россию в причастности к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году и заявили о высылке российских дипломатов. В ответ Москва также выслала сотрудников посольства Чехии.

В воскресенье официальная представительница МИД России Мария Захарова сообщила, что правительство работает над списком «недружественных государств» - и назвала первое из них. «А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», - сказала она.

Позже Захарова уточнила, что нанимать россиян в свои посольства будет запрещено США и Чехии.

В апреле президент США Джо Байден ввел против России новые санкции, заявив, что это ответ на кибератаки и попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. После этого Вашингтон и Москва обменялись высланными дипломатами.