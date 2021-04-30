Подозреваемый в поножовщине в таллиннском хостеле взят под стражу

16 апреля полиция получила вызов в хостел на улице Масина, где было совершено нападение на двух иностранцев. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в ходе конфликта в одной из комнат пострадали два человека: 21-летнего мужчину ударили ножом, а 20-летнего мужчину - кулаком.

«Скорая помощь» доставила пострадавших в больницу. Их травмы были незначительными, и мужчин направили на лечение на дому.

По данным Пыхьяской окружной прокуратуры, трое мужчин были допрошены в качестве подозреваемых в совершении преступления. В отношении одного из них, 39-летнего мужчины, прокуратура сочла необходимым подать в суд ходатайство о взятии под стражу, поскольку существовал риск того, что на свободе мужчина продолжит совершать новые преступления.