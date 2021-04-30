C понедельника самоизоляция в Эстонии не потребуется приезжим из семи европейских стран
С понедельника десятидневное ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из семи европейских стран.
С понедельника десятидневное ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из семи европейских стран.
Ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней составляет ниже 150 на 100 000 жителей. Эти государства — Ирландия, Исландия, Мальта, Норвегия, Португалия, Финляндия и Великобритания.
С 3 мая будет применяться десятидневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Польша, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Чехия и Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует десятидневное ограничение свободы передвижения.
Правительство Эстонии 29 апреля одобрило поправку, которая позволяет начиная с 3 мая ежедневно пересекать эстонско-латвийскую границу с целью работы или учебы на основании одного теста на коронавирус в неделю.
Тест должен быть отрицательным, или же человек должен быть признан инфекционно безопасным. Правило распространяется на людей, которые пересекают эстонско-латвийскую границу более двух раз в неделю.
Согласно поправке, человек, который ездит на работу или учебу в Эстонию не реже двух раз в неделю, при пересечении государственной границы должен будет сдать только один тест на коронавирус в течение 7 дней. Без теста также можно ездить на работу и учебу через границу, если за последние шесть месяцев человек был инфицирован COVID-19 или вакцинирован.
При пересечении эстонско-латвийской государственной границы расширяется обычная регуляция, при которой для сокращения 10-дневной самоизоляции после пересечения границы должен быть проведен отрицательный тест, чтобы иметь возможность выполнять неизбежные рабочие задачи. Это постановление означает сдачу двух-трех тестов в неделю для людей, работающих в эстонско-латвийском приграничье, что требует времени и ресурсов.
Из-за распространения коронавируса МИД Эстонии рекомендует воздерживаться от международных поездок, которые не являются неотложными.
Дополнительные сведения об ограничениях на передвижения в связи с коронавирусом можно получить по инфотелефону 1247 в стране и по номеру +372 600 1247 из-за рубежа.