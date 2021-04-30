С понедельника требование самоизоляции не распространяется на прибывающих из семи европейских стран

Ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней составляет ниже 150 на 100 000 жителей. Эти государства — Ирландия, Исландия, Мальта, Норвегия, Португалия, Финляндия и Великобритания.

С 3 мая будет применяться десятидневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Польша, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Чехия и Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует десятидневное ограничение свободы передвижения.

Правительство Эстонии 29 апреля одобрило поправку, которая позволяет начиная с 3 мая ежедневно пересекать эстонско-латвийскую границу с целью работы или учебы на основании одного теста на коронавирус в неделю.

Тест должен быть отрицательным, или же человек должен быть признан инфекционно безопасным. Правило распространяется на людей, которые пересекают эстонско-латвийскую границу более двух раз в неделю.

Согласно поправке, человек, который ездит на работу или учебу в Эстонию не реже двух раз в неделю, при пересечении государственной границы должен будет сдать только один тест на коронавирус в течение 7 дней. Без теста также можно ездить на работу и учебу через границу, если за последние шесть месяцев человек был инфицирован COVID-19 или вакцинирован.

При пересечении эстонско-латвийской государственной границы расширяется обычная регуляция, при которой для сокращения 10-дневной самоизоляции после пересечения границы должен быть проведен отрицательный тест, чтобы иметь возможность выполнять неизбежные рабочие задачи. Это постановление означает сдачу двух-трех тестов в неделю для людей, работающих в эстонско-латвийском приграничье, что требует времени и ресурсов.

Из-за распространения коронавируса МИД Эстонии рекомендует воздерживаться от международных поездок, которые не являются неотложными.