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  • Полиция ищет ушедшего из дома 81-летнего мужчину: он может быть не в себе

Полиция ищет ушедшего из дома 81-летнего мужчину: он может быть не в себе

Vello. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летнего Велло, который сегодня вечером ушел из дома в селе Туулна волости Ляэне-Харью.

Велло ушел из дома сегодня в 17:45. Раньше он точно так же уходил из дома и уезжал, например, в Клоога. Поскольку в нескольких километрах от дома мужчины проходит железная дорога, он также мог сесть на поезд.

Рост Велло - 180 см, он худощавого телосложения. У него лысина, а когда он выходил из дома, во рту у него не был зубных протезов. Велло может быть одет в темно-синюю толстую куртку.

Полиция проверила район Клоога и тамошнюю железнодорожную станцию, но Велло пока не нашла.

Полиция отмечает, что он может неадекватно воспринимать окружающую действительность, поэтому любого, кто видел Велло или располагает информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

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