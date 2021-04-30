Полиция ищет ушедшего из дома 81-летнего мужчину: он может быть не в себе
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летнего Велло, который сегодня вечером ушел из дома в селе Туулна волости Ляэне-Харью.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 81-летнего Велло, который сегодня вечером ушел из дома в селе Туулна волости Ляэне-Харью.
Велло ушел из дома сегодня в 17:45. Раньше он точно так же уходил из дома и уезжал, например, в Клоога. Поскольку в нескольких километрах от дома мужчины проходит железная дорога, он также мог сесть на поезд.
Рост Велло - 180 см, он худощавого телосложения. У него лысина, а когда он выходил из дома, во рту у него не был зубных протезов. Велло может быть одет в темно-синюю толстую куртку.
Полиция проверила район Клоога и тамошнюю железнодорожную станцию, но Велло пока не нашла.
Полиция отмечает, что он может неадекватно воспринимать окружающую действительность, поэтому любого, кто видел Велло или располагает информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.