Ушедший из дома 81-летний Велло сам вернулся домой

Полиция отмечала, что мужчна может неадекватно воспринимать окружающую действительность, поэтому любого, кто видел Велло или располагает информацией о его возможном местонахождении, просили сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

После вчерашнего объявления в средствах массовой информации в центр тревоги поступило несколько звонков от людей, которые видели человека, похожего на Велло, и поисковые операции были сосредоточены в районе Клоога. Мужчину искали полиция, его родственники, а также волонтеры.