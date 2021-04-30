Ушедший из дома 81-летний Велло сам вернулся домой
Полиция вчера просили помощи в установлении местонахождения 81-летнего Велло, который ушел из дома в селе Туулна волости Ляэне-Харью.
Полиция вчера просили помощи в установлении местонахождения 81-летнего Велло, который ушел из дома в селе Туулна волости Ляэне-Харью.
Полиция отмечала, что мужчна может неадекватно воспринимать окружающую действительность, поэтому любого, кто видел Велло или располагает информацией о его возможном местонахождении, просили сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.
После вчерашнего объявления в средствах массовой информации в центр тревоги поступило несколько звонков от людей, которые видели человека, похожего на Велло, и поисковые операции были сосредоточены в районе Клоога. Мужчину искали полиция, его родственники, а также волонтеры.
После полуночи к поискам Велло был привлечен вертолет авиазвена, но в два часа ночи поиски были приостановлены. Сегодня утром поисковики продолжили свою работу. В десять часов утра Велло сам вернулся домой, и с ним все было в порядке, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.