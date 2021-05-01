Умер Евгений Томберг
В пятницу, 30 апреля, от коронавирусных осложнений в возрасте 72 лет умер общественный и церковный деятель Евгений Томберг.
В пятницу, 30 апреля, от коронавирусных осложнений в возрасте 72 лет умер общественный и церковный деятель Евгений Томберг.
"Перечислить все благотворительные проекты, которые осуществились благодаря Евгению Акселевичу, просто не представляется возможным. Это и поддержка детей из малообеспеченных семей, и строительство православного храма в Ласнамяэ, и программа “стипендия мэра Москвы”, и многое другое. Именно он каждый год на Пасху доставлял из Иерусалима в таллиннский собор Александра Невского Благодатный огонь. Последней его заботой стало воссоздание Георгиевской часовни на кладбище Северо-Западной армии в Копли. Этот труд он завершить не успел. Мы осиротели", - сказал член правления НКО "Общество святого Георгия" Сергей Мянник.
Евгений Томберг являлся бессменным руководителем НКО “Русский Дом” и членом правления НКО “Общество святого Георгия”. В 90-е годы активно участвовал в политике, входил в состав Таллиннского горсобрания, где руководил фракцией “Наш Выбор”, и возглавлял Объединенную народную партию Эстонии. С 1999 по 2003 год был депутатом Рийгикогу и заместителем председателя парламентской комиссии по экономике.
О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.