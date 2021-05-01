Умер Евгений Томберг

"Перечислить все благотворительные проекты, которые осуществились благодаря Евгению Акселевичу, просто не представляется возможным. Это и поддержка детей из малообеспеченных семей, и строительство православного храма в Ласнамяэ, и программа “стипендия мэра Москвы”, и многое другое. Именно он каждый год на Пасху доставлял из Иерусалима в таллиннский собор Александра Невского Благодатный огонь. Последней его заботой стало воссоздание Георгиевской часовни на кладбище Северо-Западной армии в Копли. Этот труд он завершить не успел. Мы осиротели", - сказал член правления НКО "Общество святого Георгия" Сергей Мянник.