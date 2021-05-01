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  • Вакцинная афера века. Воодушевитель антипрививочников, заработавший миллионы

Вакцинная афера века. Воодушевитель антипрививочников, заработавший миллионы

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video, Shutterstock.

"От вакцин появляется аутизм". Эту фразу все чаще можно услышать на рынке, на сходках родственников или интернет-форумах. За этот миф, имевший трагические и далеко идущие последствия, можно "поблагодарить" бывшего британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда, который 23 года назад опубликовал исследование о связи комплексной вакцины против кори, свинки и краснухи (MMR) с аутизмом. Исследование признали мошенническим, у Уэйкфилда отняли лицензию врача, но его ложь продолжала распространяться.

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Если вбить имя Уэйкфилда (Andrew Wakefield) в поисковую строку YouTube, он сразу же выскакивает на экран и рассказывает ужасную историю о вакцинах от Covid-19 и генной инженерии. Рассказывает убедительно, используя научную терминологию. Он живет в США и продолжает воодушевлять противников вакцинации, несмотря на то, что с тронутым идеалистом, запутавшимся в своих исследованиях и желающим спасти мир от злых вакцин, у него нет ничего общего.

Масла в огонь

Все началось 28 февраля 1998 года, когда престижный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью некого малоизвестного гастроэнтеролога по имени Эндрю Уэйкфилд и еще нескольких соавторов о связи тройной вакцины от кори, свинки и краснухи с детским аутизмом. Громкое сообщение вызвало волнения в обществе и смутило даже медиков. Дело в том, что механизмы возникновения детского аутизма до конца не исследованы.

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