Вакцинная афера века. Воодушевитель антипрививочников, заработавший миллионы
"От вакцин появляется аутизм". Эту фразу все чаще можно услышать на рынке, на сходках родственников или интернет-форумах. За этот миф, имевший трагические и далеко идущие последствия, можно "поблагодарить" бывшего британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда, который 23 года назад опубликовал исследование о связи комплексной вакцины против кори, свинки и краснухи (MMR) с аутизмом. Исследование признали мошенническим, у Уэйкфилда отняли лицензию врача, но его ложь продолжала распространяться.