Вакцинная афера века. Воодушевитель антипрививочников, заработавший миллионы

Если вбить имя Уэйкфилда (Andrew Wakefield) в поисковую строку YouTube, он сразу же выскакивает на экран и рассказывает ужасную историю о вакцинах от Covid-19 и генной инженерии. Рассказывает убедительно, используя научную терминологию. Он живет в США и продолжает воодушевлять противников вакцинации, несмотря на то, что с тронутым идеалистом, запутавшимся в своих исследованиях и желающим спасти мир от злых вакцин, у него нет ничего общего.