На шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковой машины
Сегодня, 1 мая, на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля.
Сегодня, 1 мая, на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля.
В 10:45 на 135-м километре шоссе Таллинна-Нарва в деревне Пуртсе столкнулись грузовик, пустой лесовоз и легковой автомобиль.
По данным полиции, водитель двигавшегося в сторону Нарва грузовика Scania не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон второго грузовика Scania, в результате чего на перекрестке произошло столкновение с ехавшим со стороны Лиймала в сторону Таллинна легковым автомобилем Peugeot.
К счастью в результате столкновения ни один человек не пострадал.
Из-за ДТП полоса в сторону Таллинна была перекрыта, движение на месте регулировала полиция. К 11:16 движение было восстановлено.
Только вчера, 30 апреля, в Пуртсе произошла авария: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водителя легковушки доставили на скорой помощи в Ида-Вирускую центральную больницу.