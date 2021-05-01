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  • На шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковой машины

На шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковой машины

ДТП. Фото иллюстративное. ФОТО: Jürgen Puistaja

Сегодня, 1 мая, на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. 

В 10:45 на 135-м километре шоссе Таллинна-Нарва в деревне Пуртсе столкнулись грузовик, пустой лесовоз и легковой автомобиль.

По данным полиции, водитель двигавшегося в сторону Нарва грузовика Scania не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон второго грузовика Scania, в результате чего на перекрестке произошло столкновение с ехавшим со стороны Лиймала в сторону Таллинна легковым автомобилем Peugeot.

К счастью в результате столкновения ни один человек не пострадал. 

Из-за ДТП полоса в сторону Таллинна была перекрыта, движение на месте регулировала полиция. К 11:16 движение было восстановлено. 

Только вчера, 30 апреля, в Пуртсе произошла авария: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водителя легковушки доставили на скорой помощи в Ида-Вирускую центральную больницу.

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