Картина дня: очаг заражения в магазине, подготовка к Пасхе и подземная находка

У жителей Эстонии резко изменилось отношение к коронаограничениям

Хотя уровень заражения по-прежнему очень высок, ощущение опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии, по сравнению с весной прошлого года, снизилось. Позитивное отношение к вакцинации от COVID-19 находится на высоком уровне. Читать далее...

В Эстонии выявлено еще 408 зараженных коронавирусом, скончались пять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4790 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 408, то есть 8,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Очаг заражения в Maxima: заболели 15 сотрудников магазина, близкие контакты продолжают работать

После вспышки коронавируса, когда среди сотрудников было выявлено 15 зараженных, по словам представителя торговой сети, в магазине провели масштабную дезинфекцию, а инфицированные работники отправлены домой на самоизоляцию. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Прощайте, льготы! Здравствуй, зеленый поворот!

Новая стратегия госбюджета, принятая правительством, недвусмысленно дает понять, что за все приходится платить, в том числе по тем счетам, которые возникли во время коронакризиса. Поэтому от каких-то ставших уже привычными плюшек придется отказаться. Читать далее...

ЕС пригрозил России ответными мерами из-за запрета на въезд

Евросоюз решительно осуждает решение России о запрете на въезд в страну восьми официальным лицам ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли. Читать далее...

ФОТОРЕПОРТАЖ 〉 Пюхтицкий монастырь готовится к Пасхе

В воскресенье, 2 мая, православные отмечают Пасху. В этот же день Пюхтицкому Успенскому ставропигиальному женскому монастырю исполняется 130 лет. Postimees побывал в Пюхтицах во время страстной недели. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Забота о православных или политическая игра?

Совет церквей попросил правительство разрешить проведение богослужений в помещениях со 2 мая, то есть на день раньше установленной даты. Это позволило бы православным верующим традиционным образом отметить их главный праздник — Пасху. Идею поддержал мэр Таллинна Михаил Кылварт, за что тут же получил порцию критики. Мол, совсем не заметны его заигрывания с базовым электоратом. Читать далее...

ФОТО 〉 При строительстве в центре города обнаружены подземные водные каналы

В ходе строительства делового квартала Fahle Park были обнаружены подземные ходы со стенами из известняка. По всей вероятности, это исторические водные каналы, по которым вода из реки Хярьяпеа направлялась к бумажной фабрике. Читать далее...

«Продавщица из Ласнамяэ, Маарду или Нарвы – премьер-министр? Да, пожалуйста!»

Поэт и хореограф Света Григорьева вступила в Русскоязычное объединение социал-демократов. «Моя цель – ни больше и ни меньше – убедиться в том, что слова, сказанные мной 20 августа в Розовом саду Кадриорга, что у русскоязычного ребенка из обычной рабочей семьи в сегодняшней Эстонии возможности более ограничены и он не может стать, например, премьер-министром, не соответствуют действительности», - заявила она. Читать далее...

Вакцинная афера века. Воодушевитель антипрививочников, заработавший миллионы

Сначала казалось, что цель сфальсифицированного исследования - слава, но на самом деле правда оказалась куда более печальной. Исследование было не результатом ошибки, оно было целенаправленно спланировано. Гастроэнтеролог сплел сеть лжи столетия с единственной целью - заработать деньги. Читать далее...

«Дальнобойщица - это женщина с сильным характером»: Татьяна о том, что значит быть за рулем фуры