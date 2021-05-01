Картина дня: очаг заражения в магазине, подготовка к Пасхе и подземная находка
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 мая.
Хотя уровень заражения по-прежнему очень высок, ощущение опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии, по сравнению с весной прошлого года, снизилось. Позитивное отношение к вакцинации от COVID-19 находится на высоком уровне. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4790 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 408, то есть 8,5% от общего количества тестов. Читать далее...
После вспышки коронавируса, когда среди сотрудников было выявлено 15 зараженных, по словам представителя торговой сети, в магазине провели масштабную дезинфекцию, а инфицированные работники отправлены домой на самоизоляцию. Читать далее...
Новая стратегия госбюджета, принятая правительством, недвусмысленно дает понять, что за все приходится платить, в том числе по тем счетам, которые возникли во время коронакризиса. Поэтому от каких-то ставших уже привычными плюшек придется отказаться. Читать далее...
Евросоюз решительно осуждает решение России о запрете на въезд в страну восьми официальным лицам ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли. Читать далее...
В воскресенье, 2 мая, православные отмечают Пасху. В этот же день Пюхтицкому Успенскому ставропигиальному женскому монастырю исполняется 130 лет. Postimees побывал в Пюхтицах во время страстной недели. Читать далее...
Совет церквей попросил правительство разрешить проведение богослужений в помещениях со 2 мая, то есть на день раньше установленной даты. Это позволило бы православным верующим традиционным образом отметить их главный праздник — Пасху. Идею поддержал мэр Таллинна Михаил Кылварт, за что тут же получил порцию критики. Мол, совсем не заметны его заигрывания с базовым электоратом. Читать далее...
В ходе строительства делового квартала Fahle Park были обнаружены подземные ходы со стенами из известняка. По всей вероятности, это исторические водные каналы, по которым вода из реки Хярьяпеа направлялась к бумажной фабрике. Читать далее...
Поэт и хореограф Света Григорьева вступила в Русскоязычное объединение социал-демократов. «Моя цель – ни больше и ни меньше – убедиться в том, что слова, сказанные мной 20 августа в Розовом саду Кадриорга, что у русскоязычного ребенка из обычной рабочей семьи в сегодняшней Эстонии возможности более ограничены и он не может стать, например, премьер-министром, не соответствуют действительности», - заявила она. Читать далее...
Сначала казалось, что цель сфальсифицированного исследования - слава, но на самом деле правда оказалась куда более печальной. Исследование было не результатом ошибки, оно было целенаправленно спланировано. Гастроэнтеролог сплел сеть лжи столетия с единственной целью - заработать деньги. Читать далее...
Когда партнер Татьяны Поляковой возвращался из своих поездок за границу, он рассказывал, как ей тогда казалось, почти сказочные истории об удивительных местах, в которых он побывал. Он работал дальнобойщиком, и Татьяну настолько вдохновили его рассказы, что она решила сменить свою профессию кондитера и сесть за руль огромной фуры. Читать далее...