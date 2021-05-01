Сб, 1.05.2021
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Несколько вакцин получили разрешение на экстренное применение

Вакцина. ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Некоторые вакцины от коронавируса COVID-19 получили от ВОЗ разрешение на экстренное применение.

Разрешение на экстренное использование от ВОЗ получили вакцины Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTechi и Johnson & Johnson.

Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьёзных эпидемий, а с другой - еще доступны не все результаты испытаний.

В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.

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