Несколько вакцин получили разрешение на экстренное применение
Некоторые вакцины от коронавируса COVID-19 получили от ВОЗ разрешение на экстренное применение.
Некоторые вакцины от коронавируса COVID-19 получили от ВОЗ разрешение на экстренное применение.
Разрешение на экстренное использование от ВОЗ получили вакцины Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTechi и Johnson & Johnson.
Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьёзных эпидемий, а с другой - еще доступны не все результаты испытаний.
В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.