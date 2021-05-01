В Швеции послу РФ выразили протест в связи с санкциями против ЕС

«В отличие от введенных ЕС санкций против России, меры, принятые РФ, - произвольные, их юридические основания - сомнительные. Кроме того, они - политически мотивированные», - заявили в МИД Швеции.

Накануне представитель МИД Германии назвал санкции, введенные РФ против чиновников Евросоюза, необоснованными.

30 апреля МИД России объявил, что запрет на въезд в страну вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.