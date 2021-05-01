Эдгар Сависаар: партии даже не прилагают усилия во имя выборов

По словам Эдгара Сависаара, за свою долгую политическую карьеру он не видел такого спокойного времени перед выборами. «Все происходит за палаткой или не происходит вовсе. Это даже сложно оценить. Это стагнация или особенно хитрая прелюдия перед выборами? На мой взгляд, партии даже не прилагают особых усилий. Однако нас могут ждать сюрпризы», - сказал Сависаар, добавив, что по крайней мере три партии могут ожидать смены председателя.

«В моей родной партии, Центристской партии, видно, что председатель партии, Ратас, жаждет поста президента Кадриорга, если Партия реформ позволит это, - сказал Сависаар, добавив, что не верит слухам, что в противном случае Юри Ратас восстановит старую коалицию. - Это было бы слишком дискредитирующим для Ратаса».

Сависаар верит, что Центристская партия и Партия реформ придут к соглашению. По словам Сависаара, время покажет, сможет ли Михаил Кылварт стать председателем партии. По его мнению, кандидатура Кылварта подошла бы, в том числе, жителям Таллинна и Ида-Вирумаа.

Далее он сказал, что у партии премьер-министра - Партии реформ - есть несколько вариантов. «Можно заметить, как инсценируется негативный имидж Кайи Каллас. Возможно, Кристьян Михал действительно мог бы быть лучшим выбором, но я бы не спешил с принятием решения. Первоначально Михал делал вид, что может согласиться на должность председателя Таллиннского горсобрания, но вряд ли он считает это своей конечной целью».

По словам Сависаара, ожидаются перемены и в руководстве «Отечества»: «Против Сеэдера выступила Лавли Перлинг. За Перлинг, вероятно, стоит бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Это должно решиться на летнем съезде партии, но еще есть время».

По словам Сависаара, трудно говорить о социал-демократах, потому что он не может оценить, готов ли Раймонд Кальюлайд баллотироваться на пост председателя партии.