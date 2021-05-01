Во время демонстрации "антиковидников" в центре Хельсинки было задержано 60 человек
В Хельсинки полиция задержала около 60 человек во время демонстрации противников антиковидных мер, пишет Yle.
В Хельсинки полиция задержала около 60 человек во время демонстрации противников антиковидных мер, пишет Yle.
По данным полиции, возле Дворца Финляндия собралось около 300 человек, которые выражали протест против ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Демонстранты не подчинились приказу полиции не собираться группами более шести человек.
В Южной Финляндии в силе остается решение региональных властей Avi, запрещающее собрания людей с числом участников более шести человек.