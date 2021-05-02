Галерея ⟩ На обочине дороги найден труп человека, полиция подозревает ДТП

Вчера около 22.56 в Центр тревоги поступило сообщение о найденном в Пярну в деревне Папсааре на обочине дороги у перекрестка Элутеэ и Элизе-теэ мертвом человеке, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Погибшим оказался 60-летний мужчина. В связи с местонахождением погибшего и внешними повреждениями на его теле есть основание подозревать, что смерть наступила в результате ДТП. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Риво Сааре уточнил в воскресенье, 2 мая, днем, что полицейские уже ночью проводили следственные мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства, повлекшие за собой смерть человека.

«Точная причина смерти будет выяснена на вскрытии, пока нельзя исключать ни одной возможной версии. Мы просим всех, у кого есть информация о случившемся или кто видел вчера ночью передвигавшегося в том районе мужчину, дать об этом знать по номеру 112», - сказал Сааре.

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За прошедшие сутки произошло еще семь ДТП, в которых в общей сложности пострадали девять человек.

Около 18 часов в Вырумаа в волости Выру в деревне Ласва произошло ДТП, когда перед 42-летним мотоциклистом на Honda VFR 1200XD выбежала собака. Мотоциклист был доставлен в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья.

В 19.26 в Харьюмаа в волости Саку на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри водитель без прав пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП с участием четырех машин. Подробнее читайте здесь.

В 20.30 в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве у дома на улице Метсапарги, 20 на велосипедно-пешеходной дорожке произошло ДТП, когда 36-летняя женщина на электросамокате Segway SNSC 2.0 выбрала не подходящую для своего опыта вождения скорость, потеряла управление и упала. Ее доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 21.44 в Таллинне на круговом перекрестке Тонди-Каяка-Самму, по предварительным данным, 38-летняя женщина на электровелосипеде Segway двигалась по тротуару и, пересекая проезжую часть улицы Каяка, врезалась в бордюр, не справилась с управлением и упала. Она была доставлена ​​в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21.59 в Таллинне у дома на улице Виру, 27а, по предварительным данным, BMW 318d, за рулем которого был 37-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 25-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21.59 в Харьюмаа в волости Раазику у дома на улице Ярси-теэ, 1, по предварительным данным, 14-летний мальчик с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением велосипеда Superior и упал. Точные обстоятельства случившегося выясняются. Юный велосипедист был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.