Видео ⟩ Пошли на таран: полиция показала, как ловила водителя без прав

Водитель Mercedes-Benz проигнорировал приказ остановиться, прибавил скорости и продолжит путь по Таллиннской окружной дороге и шоссе Таллинн-Саку-Лаагри по направлению из Саку в Лаагри. На четвертом километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри Mercedes-Benz столкнулся с двигавшимся в том же направлении полицейским автомобилем Skoda Superb, а затем с еще одной полицейской машиной, которая также ехала в том же направлении, и от полученного удара Mercedes-Benz отлетел прямо на автомобиль Opel Vivaro, который ехал по шоссе Таллинн-Саку-Лаагри по направлению из Лаагри в Саку.