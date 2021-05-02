Видео ⟩ Пошли на таран: полиция показала, как ловила водителя без прав
В субботу, 1 мая, вечером в Харьюмаа водитель без прав пытался скрыться от полиции. Погоня закончилась тараном нарушителя.
В субботу, 1 мая, вечером в Харьюмаа водитель без прав пытался скрыться от полиции. Погоня закончилась тараном нарушителя.
В 19.26 в Харьюмаа в волости Саку на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри, по предварительным данным, полицейский автомобиль Skoda Superb синими и красными проблесковыми маячками и сиреной дал знак автомобилю Mercedes-Benz остановиться, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Водитель Mercedes-Benz проигнорировал приказ остановиться, прибавил скорости и продолжит путь по Таллиннской окружной дороге и шоссе Таллинн-Саку-Лаагри по направлению из Саку в Лаагри. На четвертом километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри Mercedes-Benz столкнулся с двигавшимся в том же направлении полицейским автомобилем Skoda Superb, а затем с еще одной полицейской машиной, которая также ехала в том же направлении, и от полученного удара Mercedes-Benz отлетел прямо на автомобиль Opel Vivaro, который ехал по шоссе Таллинн-Саку-Лаагри по направлению из Лаагри в Саку.
За рулем Mercedes-Benz был 31-летний мужчина без водительских прав. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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