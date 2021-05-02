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В Финляндии зафиксировано десять смертей от неизвестного вещества

Финская полиция. ФОТО: SCANPIX

В Хельсинки и Турку за последнее время зафиксировано десять смертельных случаев от неизвестного наркотического вещества, сообщает Yle.

По сведениям газеты Turun Sanomat, за последний месяц в Хельсинки умерло полдесятка человек от передозировки, во всех случаях в крови умерших обнаружили также седативные препараты.

Ранее на этой неделе Yle сообщило о смертях наркозависимых в Турку, где от неизвестного вещества умерли пятеро.

Фонд A-klinikkasäätiö недавно предупредил о продающихся на черном рынке таблетках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Согласно подозрениям, в таблетки Alprazolam добавляли фентанил.

Полной уверенности в том, какое именно вещество привело к смертям, пока нет.

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