В Финляндии зафиксировано десять смертей от неизвестного вещества

По сведениям газеты Turun Sanomat, за последний месяц в Хельсинки умерло полдесятка человек от передозировки, во всех случаях в крови умерших обнаружили также седативные препараты.

Ранее на этой неделе Yle сообщило о смертях наркозависимых в Турку, где от неизвестного вещества умерли пятеро.

Фонд A-klinikkasäätiö недавно предупредил о продающихся на черном рынке таблетках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Согласно подозрениям, в таблетки Alprazolam добавляли фентанил.