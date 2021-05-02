Картина дня: Пасха, тяжелые ДТП и издевательства над детьми

ГАЛЕРЕЯ 〉 Праздник в условиях Covid-19: как отмечают Пасху верующие жители Эстонии

Православные христиане по всему миру, в том числе и в Эстонии, в воскресенье, 2 мая, отмечают главный праздник христианской церкви - Пасху, или Светлое Христово Воскресение, посвященный воскрешению Иисуса Христа. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 174 зараженных коронавирусом, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3114 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 174, то есть 5,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Издевательства в закрытом учреждении: детей били и оставляли без еды

В ходе внутренней проверки в закрытом раквереском патронатном доме Lille Kodu было установлено, что трое сотрудников как словесно, так и физически ненадлежащим образом обращались с проживающими там детьми. Читать далее...

Не смогла жить в Эстонии: иностранка сбежала на родину, бросив мужа и ребенка

Британский таблоид рассказывает истории трех британских мам, которые бросили своих детей. Одна из этих женщин - Ребекка, сначала переехавшая из Лондона в Эстонию, а затем сбежавшая обратно на Туманный Альбион. Читать далее...

На обочине дороги найден труп человека

В субботу, 1 мая, на обочине дороги был найден труп человека. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате ДТП. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Зверства полиции не подтвердились: почему на самом деле в центре Таллинна задержали женщину

Получивший известность в связи с участием в акциях протеста против коронаограничений бывший член центристской партии Танель Габченко, теперь носящий имя Даниэль Рюйтманн, засветился в распространяющемся в интернете видео, где он утешает пожилую женщину, которой пришлось объясняться перед полицией за предоставление ложной информации. Читать далее...

ВИДЕОРЕПОРТАЖ 〉 В скандально прославившейся деревне царит гробовая тишина: куда делись все люди?

Если до 2014 года о деревне Вао мало кто знал, то после открытия там центра для беженцев люди внезапно стали очень даже осведомлены о жизни этой деревни. Прибытие беженцев в столь маленькое местечко вызвало у местных жителей серьезное недовольство, которое они не побоялись проявить. Читать далее...

«Аэрофлот» отменил рейсы Москва-Таллинн

Авиакомпания "Аэрофлот" уведомила пассажиров об отмене рейсов Москва - Таллинн, которые возобновились после долгого перерыва 25 апреля. Читать далее...

Водитель без прав пытался скрыть от полиции и спровоцировал ДТП с участием четырех машин

В субботу, 1 мая, вечером в Харьюмаа водитель без прав пытался скрыться от полиции и спровоцировал тяжелое ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух полицейских машин. Читать далее...

Россия вышла на третье место в мире по смертям от COVID