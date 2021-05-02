Картина дня: Пасха, тяжелые ДТП и издевательства над детьми
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 мая.
Православные христиане по всему миру, в том числе и в Эстонии, в воскресенье, 2 мая, отмечают главный праздник христианской церкви - Пасху, или Светлое Христово Воскресение, посвященный воскрешению Иисуса Христа. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3114 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 174, то есть 5,6% от общего количества тестов. Читать далее...
В ходе внутренней проверки в закрытом раквереском патронатном доме Lille Kodu было установлено, что трое сотрудников как словесно, так и физически ненадлежащим образом обращались с проживающими там детьми. Читать далее...
Британский таблоид рассказывает истории трех британских мам, которые бросили своих детей. Одна из этих женщин - Ребекка, сначала переехавшая из Лондона в Эстонию, а затем сбежавшая обратно на Туманный Альбион. Читать далее...
В субботу, 1 мая, на обочине дороги был найден труп человека. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате ДТП. Читать далее...
Получивший известность в связи с участием в акциях протеста против коронаограничений бывший член центристской партии Танель Габченко, теперь носящий имя Даниэль Рюйтманн, засветился в распространяющемся в интернете видео, где он утешает пожилую женщину, которой пришлось объясняться перед полицией за предоставление ложной информации. Читать далее...
Если до 2014 года о деревне Вао мало кто знал, то после открытия там центра для беженцев люди внезапно стали очень даже осведомлены о жизни этой деревни. Прибытие беженцев в столь маленькое местечко вызвало у местных жителей серьезное недовольство, которое они не побоялись проявить. Читать далее...
Авиакомпания "Аэрофлот" уведомила пассажиров об отмене рейсов Москва - Таллинн, которые возобновились после долгого перерыва 25 апреля. Читать далее...
В субботу, 1 мая, вечером в Харьюмаа водитель без прав пытался скрыться от полиции и спровоцировал тяжелое ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух полицейских машин. Читать далее...
С апреля 2020 года по март 2021 года включительно в России скончались 249 702 человека в результате последствий коронавируса, причем в 166 858 случаях он стал основной причиной смерти. Читать далее...