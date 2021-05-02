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Убийство в Ласнамяэ: обвиняемая предстанет перед судом

Нож. Иллюстративное фото. ФОТО: Caro / Ramesh Amruth / Caro / Ramesh Amruth

Пыхьяская окружная прокуратура передала в суд дело женщины, которая обвиняется в убийстве своего мужа, произошедшем в декабре прошлого года в Таллинне.

Как сообщила BNS пресс-служба прокуратуры, согласно обвинению, 21 декабря 2020 года Елена Ширяева ударом ножа убила своего супруга. Инцидент произошел в одной из квартир в районе Ласнамяэ.

В тот же день полиция задержала женщину, а двумя днями позже по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда ее взяли под стражу.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за подобные преступления лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

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