Новый глава Эстонской почты хочет вывести компанию на биржу

Будущий руководитель государственной почтовой компании называет себя "интенсивным менеджером" и ожидает увидеть первые положительные результаты собственных трудов на посту председателя правления Eesti Post в течение 3-5 лет.

Первый год работы в крупной организации обычно уходит на понимание ее культуры и особенностей внутренней коммуникации. Видение перспектив обычно приходит на второй год, говорит Мяги.