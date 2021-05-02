Новый глава Эстонской почты хочет вывести компанию на биржу
Будущий руководитель Eesti Post Март Мяги заявил в эфире Raadio Äripäev о том, что намерен сделать компанию прибыльной, превратить ее в национальную гордость и вывести на биржу.
Будущий руководитель Eesti Post Март Мяги заявил в эфире Raadio Äripäev о том, что намерен сделать компанию прибыльной, превратить ее в национальную гордость и вывести на биржу.
Будущий руководитель государственной почтовой компании называет себя "интенсивным менеджером" и ожидает увидеть первые положительные результаты собственных трудов на посту председателя правления Eesti Post в течение 3-5 лет.
Первый год работы в крупной организации обычно уходит на понимание ее культуры и особенностей внутренней коммуникации. Видение перспектив обычно приходит на второй год, говорит Мяги.
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