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Новый глава Эстонской почты хочет вывести компанию на биржу

Eesti Posti logo. ФОТО: Priit Simson

Будущий руководитель Eesti Post Март Мяги заявил в эфире Raadio Äripäev о том, что намерен сделать компанию прибыльной, превратить ее в национальную гордость и вывести на биржу.

Будущий руководитель государственной почтовой компании называет себя "интенсивным менеджером" и ожидает увидеть первые положительные результаты собственных трудов на посту председателя правления Eesti Post в течение 3-5 лет.

Первый год работы в крупной организации обычно уходит на понимание ее культуры и особенностей внутренней коммуникации. Видение перспектив обычно приходит на второй год, говорит Мяги.

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