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В Финляндии вступил в силу новый регламент в сфере таксоизвоза

Такси. ФОТО: Sandra Dombrovsky / PantherMedia / Sandra Dombrovsky

Со вчерашнего дня все такси в Финляндии должны быть оборудованы фонарями с надписью "taksi" или "taxi". Об этом сообщает YLE со ссылкой на Агентство транспорта и связи Traficom.

Фонарь должен быть черно-желтым, шириной не менее 20 сантиметров и высотой 10 сантиметров.

Кроме того, теперь пассажир вправе потребовать контактные данные владельца лицензии на такси и имя водителя.

Нововведения связаны с корректировкой закона о такси, который вступил в силу в 2018 году. Их целью является повышение контроля в сфере.

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