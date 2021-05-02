В Финляндии вступил в силу новый регламент в сфере таксоизвоза
Со вчерашнего дня все такси в Финляндии должны быть оборудованы фонарями с надписью "taksi" или "taxi". Об этом сообщает YLE со ссылкой на Агентство транспорта и связи Traficom.
Со вчерашнего дня все такси в Финляндии должны быть оборудованы фонарями с надписью "taksi" или "taxi". Об этом сообщает YLE со ссылкой на Агентство транспорта и связи Traficom.
Фонарь должен быть черно-желтым, шириной не менее 20 сантиметров и высотой 10 сантиметров.
Кроме того, теперь пассажир вправе потребовать контактные данные владельца лицензии на такси и имя водителя.
Нововведения связаны с корректировкой закона о такси, который вступил в силу в 2018 году. Их целью является повышение контроля в сфере.