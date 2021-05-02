Индрек Саар: действия коалиции реформистов и центристов аморальны
Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар в своей речи на заседании совета уполномоченных подверг правительство жесткой критике за нарушение договоренностей и невыполнение обещаний. В качестве примеров аморальных действий коалиции реформистов и центристов Саар привел решение разрушить систему государственной поддержки кружков по интересам и спортивных секций, что больно ударит по детям и подросткам, а также мизерное повышение зарплаты учителям, причем еще и за счет детей.