В Эльва столкнулись автомобиль и мотоцикл: пострадали мужчина и женщина
Около 14 часов 2 мая в Эльва столкнулись Audi A6 и мотоцикл Yamaha. Двое человек, ехавших на мотоцикле, пострадали.
Около 14 часов 2 мая в Эльва столкнулись Audi A6 и мотоцикл Yamaha. Двое человек, ехавших на мотоцикле, пострадали.
Как сообщает полиция, водитель Audi приближался к перекрестку со стороны улицы Лийва и проигнорировал дорожный знак "Стоп", в итоге столкнулся с мотоциклом.
Скорая помощь увезла в больницу 34-летнего мужчину - водителя мотоцикла и 30-летнюю женщину - пассажирку. Сидевшая за рулем Audi 44-летняя женщина была трезвой.
Обстоятельства ДТП установит следствие.