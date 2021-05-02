Вс, 2.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Эльва столкнулись автомобиль и мотоцикл: пострадали мужчина и женщина

В Эльва столкнулись автомобиль и мотоцикл: пострадали мужчина и женщина

Попавший в ДТП мотоцикл. Фото иллюстративное. ФОТО: Mihkel Maripuu

Около 14 часов 2 мая в Эльва столкнулись Audi A6 и мотоцикл Yamaha. Двое человек, ехавших на мотоцикле, пострадали. 

Как сообщает полиция, водитель Audi приближался к перекрестку со стороны улицы Лийва и проигнорировал дорожный знак "Стоп", в итоге столкнулся с мотоциклом. 

Скорая помощь увезла в больницу 34-летнего мужчину - водителя мотоцикла и 30-летнюю женщину - пассажирку. Сидевшая за рулем Audi 44-летняя женщина была трезвой. 

Обстоятельства ДТП установит следствие. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back