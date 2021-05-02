«Зенит» досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

«Зенит» стал чемпионом на домашней арене, обыграв «Локомотив» со счетом 6:1.

Победу петербургскому клубу принес хет-трик Сердара Азмуна (39-я, 45+3-я и 46-я минуты), дубль Артема Дзюбы (19 и 51) и гол Малкома (67). «Локомотив» ответил голом Франсуа Камано (56).

Таким образом, «Зенит» за два тура до конца чемпионата набрал 61 очко и оторвался от идущего вторым «Локомотива» на девять очков.

«Зенит» стал семикратным чемпионом России. Ранее клуб выигрывал трофей в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20. «Зенит» вышел на чистое второе место по количеству выигранных чемпионатов России, обогнав ЦСКА (Москва), который шесть раз выигрывал турнир. Наибольшее количество побед у московского «Спартака», выигравшего чемпионат десять раз.

Сергей Семак третий сезон подряд привел «Зенит» к чемпионству в качестве главного тренера. Ранее он дважды становился чемпионом России, будучи игроком «Зенита».