Митрополит Евгений обратился к верующим с поздравлением

«Желаю, чтобы эти дни прошли в радости, несмотря на то, что мы сейчас живем в особых условиях. Коронавирус внес коррективы в нашу жизнь, мы не можем собираться на богослужения. Но никто не может нас отделить от молитвы», - сказал митрополит Таллиннский и всея Эстония Евгений в интервью «Актуальной камере».