Митрополит Евгений обратился к верующим с поздравлением
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений поздравил верующих со светлым праздником, призвал не отчаиваться и дождаться снятия ограничений, пишет Rus.ERR.
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений поздравил верующих со светлым праздником, призвал не отчаиваться и дождаться снятия ограничений, пишет Rus.ERR.
В Эстонии второй год подряд из-за пандемии пасхальные богослужения проходят без прихожан, за закрытыми дверями.
«Желаю, чтобы эти дни прошли в радости, несмотря на то, что мы сейчас живем в особых условиях. Коронавирус внес коррективы в нашу жизнь, мы не можем собираться на богослужения. Но никто не может нас отделить от молитвы», - сказал митрополит Таллиннский и всея Эстония Евгений в интервью «Актуальной камере».
«С понедельника, мы сможем снова, правда в ограниченном количестве, но снова вместе собираться в храмах, чтобы вознести молитву. Я желаю, чтобы никакие события не нарушили наши пасхальные радости. Пусть эта пасхальная радость пребывает как можно дольше в наших сердцах. Христос воскресе! С праздником!» - поздравил митрополит.